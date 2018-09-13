Пайщики бывшего сельхозкооператива намерены митинговать до победы

В понедельник в селе Выльгорт состоялся очередной митинг жителей Сыктывдинского района, которые имеют на руках разрешения на строительство домов на своих участках.

Напомним, что в свое время эти разрешения были выданы владельцам земельных паев, полученных ими после ликвидации сельхозкооператива «Сыктывдинский». Получив паи, хозяева земли добились выделения небольших участков для строительства жилья и ведения хозяйства вблизи райцентра. Но потом за эти участки началась бумажная война, которая привела к затяжному противостоянию владельцев земельных наделов и администрации района.

Путин, помоги!

Суть конфликта в том, что в связи с меняющимся законодательством земли, которые были розданы на паи, оказались спорными. Сначала их перевели в подчинение администрации села — и она стала выдавать разрешения на застройку. Но затем оказалось, что этот перевод не был согласован с Министерством сельского хозяйства республики, и земельные участки вернули под юрисдикцию Минсельхоза. То есть эти участки вновь приобрели статус земель сельхозназначения, а значит, строить на них ничего нельзя.

За прошедшие годы был изменен Генплан Выльгорта, сменилось районное руководство, виновных сейчас искать бесполезно и бессмысленно. Как говорится, иных уж нет, а те — далече. Но людям-то нужно строиться! Тем более что у них есть разрешительные документы на это, в том числе и судебные решения.

Минувшим летом возмущенные пайщики собрались на первый митинг, где приняли обращение к Президенту страны с требованием решить проблему.

Прошел месяц, однако ничего не изменилось, и потому организаторы собрали второй митинг. Его участники проголосовали за отправку еще одного письма Владимиру Путину.

Митинг проходил на пустыре, буквально в нескольких метрах от здания администрации района. Однако никто из представителей местной власти к людям так и не вышел.

Впрочем, практически ничего нового в принятой резолюции нет, разве что добавились пункты о наказании чиновников (появились новые имена) и проведении расследования сложившейся ситуации. В письме Путину также усилена просьба о направлении в Выльгорт «комиссии Генеральной прокуратуры для проверки фактов нарушения наших прав, а также для выявления фактов манипулирования и нарушений законодательства страны со стороны властей МО МР «Сыктывдинский».

«Мутная история»

Корреспондент «Трибуны» задал Надежде Штеюк, руководившей митингом, сакраментальный вопрос: «А что дальше?»

— Я направила документы митинга на сайт администрации района, вам, в газету «Наша жизнь», Президенту, в ближайшее время направлю их в Генеральную прокуратуру, — говорит Н. Штеюк. — Мы решили, что будем проводить митинги, собрания и пикеты, другие формы протеста ежемесячно. А что нам еще остается? Впереди суды и суды. Кроме того, надо выявить коррупционную составляющую во всей этой мутной истории, мы ее наблюдаем, хотя доказать пока не можем. Но будем бороться!

А вот как прокомментировал создавшуюся ситуацию министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев:

— В настоящее время администрацией муниципального района «Сыктывдинский» прорабатывается вопрос об утверждении нового генерального плана сельского поселения «Выльгорт». В отношении территории, в которую входят спорные земельные участки сельскохозяйственного назначения, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, администрацией района будет разработан проект планировки территории, а также установлены границы зон с особыми условиями использования данной территории. Это позволит включить спорные земельные участки в состав земель населенного пункта. Данная процедура займет не менее девяти месяцев.

Анатолий ПОЛЬКИН.