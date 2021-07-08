Памяти Евгения Рогацкого

Вчера, 8 июля, на 72-году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни скончался Евгений Яковлевич Рогацкий – большой друг нашей газеты. Многие жители республики знают его как ведущего телевизионной программы «Телезащитник», а читатели «Трибуны» — как яркого журналиста, поднимавшего острые проблемы, волнующие людей. Он прожил яркую жизнь: после школы поступил в летное училище, но из-за травмы военным летчиком не стал, а был направлен по путевке комсомола в МВД, а после окончания учебы – в Коми АССР.

В органах МВД был политработником, некоторое время руководил газетой, занимал ответственные должности, учил молодежь, вышел в отставку в звании подполковника. Работал адвокатом, вел острую телепрограмму, помогал всем, кто к нему обращался. Уже будучи тяжело больным, продолжал работать юристом, активно сотрудничал с газетой, его материалы печатались в «Трибуне» практически ежемесячно. Последний его материал и сейчас лежит в портфеле редакции – он выйдет в одном из ближайших номеров.

Как сообщил редакции Евгений Рогацкий-младший, отпевание и прощание с его отцом состоится в субботу в Кочпанской церкви в 10 часов.

Память о Евгении Яковлевиче Рогацком навсегда останется в наших сердцах.