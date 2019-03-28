Жители Усть-Вымского района предлагают назвать одну из улиц именем Евгения Попова в память о простом сельском учителе, который пожертвовал миллион рублей и свой дом социально-реабилитационному центру «Гаврош».
86-летнего ветерана не стало несколько дней назад. Много лет он копил деньги на новый дом, но однажды понял, что тот ему уже не нужен. В прошлом году он передал их детям.
Его назвали меценатом, но Евгений Васильевич жил очень скромно и в своем поступке не видел ничего особенного.
Памяти учителя
Жители Усть-Вымского района предлагают назвать одну из улиц именем Евгения Попова в память о простом сельском учителе, который пожертвовал миллион рублей и свой дом социально-реабилитационному центру «Гаврош».