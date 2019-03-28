Памяти учителя

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы.

За неделю в республике подорожали капуста и лук. Комистат проинформировал об изменении цен на продукты питания с 19 по 25 марта.

Осужденный за взятку экс-руководитель Службы по тарифам Коми Илья Перваков выходит на свободу. Суд удовлетворил его ходатайство о замене неотбытого срока обязательными работами.