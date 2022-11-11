Почему из Коми вывозят уникальные объекты старины?

Два столетних амбара в Керчомъе недавно раскатали по бревнышкам и увезли. Житники, как называли их коми-зярыне, хоть и имели хозяев, но давно были никому не нужны. Поэтому владельцы бревенчатых построек в усть-куломской деревне расстались с ними без сожаления. Зато артель плотников из подмосковного музея «Новое Старое» была рада приобретению.

Экспедиция в Усть-Куломский район

Такие амбары на ножках (поставлены так, чтобы не забирались в них мыши) в других регионах Севера встречаются редко, да и многие пришли в негодность. А для создателей музея деревянного зодчества в подмосковном селе Воздвиженское они стали пополнением коллекции, устроенной под отрытым небом. Впервые в Усть-Куломском районе экспедиция из музея побывала в 2018 году. Тогда, как рассказывает ее участница, фотограф Юлия Невская, они обнаружили в Керчомъе уникальные архитектурные объекты.

– Основателем музея в Воздвиженском является реставратор Дмитрий Соколов, он всю жизнь посвятил деревянному зодчеству, – говорит Юлия Невская. – У него была идея – показать москвичам быт Русского Севера, а для этого привезти в столицу те объекты, которые обречены на разрушение. Экспедиция в 2018 году получилась случайно. Дмитрий Соколов мечтал увидеть своими глазами то, о чем писал реставратор Игорь Шургин в своей книге «От лесной избушки до церкви дивной». Поэтому исследовательская экспедиция в Коми проходила по следам заметок из книги, а нам хотелось привезти в музей живой архаики какой-то объект.

Тогда исследователям приглянулся уникальный тип строения – житник. Поинтересовавшись у жителей в Керчомъе, не собирается ли кто-то разобрать старый амбар на дрова, они нашли подходящую постройку.

– Мы познакомились с местной учительницей Любовью Поповой. Она сказала, что у нее есть бабушкин амбар и она будет рада, если он станет частью музея, иначе в Керчомъе разрушится. Мы его забрали, отвезли в Москву, отреставрировали, и у амбара появилась вторая жизнь.

В этом году в октябре, уже зная об уникальных постройках края, исследователи вернулись в Коми и увезли еще два похожих амбара. По словам Юлии Невской, за один амбар они заплатили ту цену, которую назвали хозяева, а второй получили в дар.

Что имеем – не храним

Можно было бы порадоваться, что старинные жилые и хозяйственные постройки, которые в деревне могли исчезнуть, обретают новую историю. Где-то в чужих краях, вдали от места происхождения они становятся частью музея, предметом изучения, создают место притяжения для туристов. Но только не в первый раз культурные ценности вывозятся из Коми за ее пределы. Как в начале XX века за границу вывозили этнографические и археологические материалы, как в этом году в Москву уехала частная коллекция артефактов ГУЛАГа из Воркуты, так и сейчас покинули край два вековых амбара.

– Хотелось бы пресечь вывоз объектов народной архитектуры, – замечает Сергей Павлюшин, зам. начальника Управления Коми по охране объектов культурного наследия. – Но, с другой стороны, у них есть хозяева, да и по современному состоянию их сохранения на нашей земле – они разрушаются, а вывозимые хотя бы сохранятся, но, увы, не у нас. Конечно, в музее под открытым небом в Воздвиженском укажут на их происхождение – время и место постройки: Керчомъя, Республика Коми, начало ХХ века.

Возможно, это не самые ценные объекты народного деревянного зодчества, потому что они не имеют статуса «объект культурного наследия». Тем не менее, даже эти амбары, простые в исполнении, как составная часть народной архитектуры, представляют несомненный интерес. И те люди, которые их вывозят, безусловно, знают в этом толк. Амбары подобного вида в Коми еще встречаются, но постепенно «уходят»: они, зачастую неремонтируемые из-за ненадобности, ветшают, их распиливают на дрова…

Анна Мельникова, зав. отделом истории Национального музея Коми, считает, что правильнее оставлять историю и память внутри населенного пункта:

– С одной стороны, есть благородное желание людей сохранить историю, устроить этнографические парки, музеи под открытым небом. С другой стороны, может, стоит делать замеры, создавать чертежи и уже на том месте, где они хотят это восстановить, строить новодел. При этом как быть с ненужным амбаром, который остается на месте и уходит под землю?

Вторая жизнь житников

Юлия Невская уточняет, что северные амбары в Подмосковье проходят бережную реставрацию. У амбара, взятого 4 года назад, реставраторы заменили нижние венцы, у двух новых житников также сгнили ножки. И на их примере мастера будут обучать волонтеров реставрационным работам, показывать, как заменять фрагменты, максимально сохраняя изначальный материал. Это же будет касаться и остальных частей построек.

– Все будет делаться по той технологии, которая соответствует времени создания амбаров – начала ХХ века, – подчеркивает Юлия Невская. – Поскольку крыши перекрывали современными материалами, то мы их оставили хозяевам, а сами крыши отреставрируем. На одном амбаре висел заклинивший замок, и, чтобы попасть внутрь, пришлось разобрать крышу. У нас в музее «Новое Старое» есть кузнец, который реставрирует замки. Он также полностью восстановит оригинальный замок. Часть вещей, которые хозяева обнаружили в амбаре, они забрали себе, а другие отдали администрации. Вдруг в Керчомъе их захотят использовать в качестве экспонатов для местного музея.

Два житника из Коми в музее будут использоваться по прямому назначению. В них будут храниться бытовые вещи и инструменты музея «Новое Старое». А в курной избе середины XIX века, которую привезли из Архангельской области, устроен сам музей.

– Он находится в районе Сергиева Посада. Там мы проводим фестивали, праздники, мастер-классы по тематике деревянного зодчества. Там проходят экспедиционные курсы, где люди обучаются реставрационному делу, а летом волонтеры вместе с мастерами едут на Русский Север и проводят консервационные работы у храмов XVI-XIX веков.

Забытая идея

Так, на основе северных построек появился целый комплекс, помогающий сберечь памятники деревянного зодчества. И возникает очевидный вопрос: почему не создать в Коми собственную коллекцию под открытым небом по аналогии с Малыми Карелами под Архангельском? Эта идея близка многим хранителям старины.

– Ровно то же самое, что создают в подмосковном селе, необходимо создавать в нашей республике. Речь я веду о музее деревянного зодчества, попытки создания которого предпринимались в конце 1980-х годов, но закончились печально. Несмотря на подготовленную документацию, выбор места для музея в деревне Койтыбож Сыктывдинского района, там не удалось собрать ни одного вывезенного на место будущего музея объекта. Например, Петропавловскую часовню из Сысольского района перевезли в Койтыбож – собрали несколько венцов – и на этом по каким-то причинам создание музея завершилось…

Кстати, в Управлении Коми по охране объектов культурного наследия и в Национальном архиве Коми хранится проектная документация по объектам (избам, амбарам, баням, колодцам, изгородям и др.) несостоявшегося более 30 лет назад музея. Значит, есть на что опереться. Но другое дело, что с тех времен прошли десятилетия – большой срок для строений из дерева, особенно хозяйственных. Что из этого сохранилось?

Да, традиционные постройки, которые готовили для музея известные специалисты в области сохранения народного деревянного зодчества, вероятно, еще существуют. Есть все – вплоть до обмерных чертежей и чертежей демонтажа и сборки… Обращу внимание, что ни один из объектов жилой и хозяйственной архитектуры, который планировалось перевезти, статуса «памятник истории и культуры» не получил.

С другой стороны, благодаря работам по выявлению интересных объектов деревянного зодчества, проведенных в 1980-е годы с целью создания музея, часть объектов народного церковного получила известность и статус памятника. Среди них – Введенская часовня 1838 года в деревне Средняя Отла Княжпогостского райна и Пятницкая середины ХVIII века в деревне Кривое Удорского района. Но их и не предполагалось, насколько я знаю, перевозить на новое место. Сегодня с помощью волонтеров нескольких поколений – моих товарищей по сохранению лучших образцов деревянного зодчества – часовни в этих деревнях восстановлены, поддерживаются населением, в них проводятся службы, теплится церковная лампада.

Анна Мельникова добавляет, что для создания музея деревянного зодчества в Коми есть готовая инфраструктура – этнопарк в селе Ыб.

– Может, стоит доработать концепцию этнопарка, создать музей под открытым небом и свозить туда постройки, которые еще можно найти и сохранить, – ищет пути решения Мельникова. – Для этого привлечь разных специалистов: тех, кто занимается охраной памятников, музейных работников, сотрудников самого этнопарка.

Кому это нужно?

Пока же сохранение памятников (а интерес экспертов к амбарам подтверждает этот статус) больше волнует людей со стороны, чем жителей самого региона.

– Если люди извне могут спокойно вывезти все, что угодно, то это не проблема людей из Москвы, а проблема наша, – заключает Анна Мельникова. – Если мы сами не видим в этом ценность, то как мы это можем сохранить?

Нам самим это не надо, и это видно абсолютно по всему. По тому, как выглядят деревни и города, как мы поступаем с дореволюционным и советским наследием. Эта проблема волнует только тех, кто видит в этом ценность. Не ту, что выражается деньгами, а историческую, культурную значимость этих предметов. Похоже, в самом обществе нет понимания, что это нужно сохранять. Поэтому в Коми все можно купить и увезти.

И пока одни в регионе продают ненужный амбар, чтобы он продолжал жить, хоть и вдалеке от дома, другие не замечают, как рушатся и уезжают уникальные деревянные памятники. Так что знакомить с ними на уроках краеведения вскоре придется не на родной улице, а на экскурсиях в чужих городах.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.