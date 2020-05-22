Пандемия все спишет? На фоне самоизоляции коммунальные службы допускают «вольности» со счетами

В работе республиканских ресурсных компаний стали выявляться странные ошибки: там, похоже, слишком много сотрудников перешли на «удаленку», а оставшиеся переложили свою работу на электронику.

Но «умная техника» либо программы перепутала, либо от большой нагрузки «в разнос пошла», только клиенты компаний из окраинных районов республики вздрогнули от таких вот ноу-хау…

Усинск негодует

Жители Усинска в нынешнем апреле получили счета за отопление, которые повергли их в шок. Согласно квитанциям, им придется выложить по несколько десятков тысяч рублей. После получения таких вот «писем счастья» город захлестнула волна недовольства, поток жалоб достиг высоких кабинетов столицы республики, в итоге к разрешению конфликта подключились региональные власти. Владимир Уйба поручил службе Стройжилтехнадзора проверить обоснованность начислений за отопление.

Стройжилтехнадзор свою работу сделал, после чего передал материалы в прокуратуру: именно ей придется принимать окончательное решение. Однако точка в этой истории до сих пор не поставлена. Официальные СМИ на прошлой неделе сообщили, что окончание прокурорской проверки по факту выставления счетов Усинской тепловой компанией перенесено на 5 июня. По данным «Усинск-Онлайн», причиной тому стал большой объем работы со счетчиками и документацией. В итоге жители Усинска пока ожидают результатов проверки.

Ижма разозлилась

Но не успел врио главы Коми разрулить одну историю со «странными» счетами за тепло, как появилась другая, не менее скандальная. В Ижемском районе жители многих населенных пунктов получили гигантские счета за электроэнергию. Пришедшие квитанции повергли в ужас сельчан: в некоторых квитках указывались суммы свыше 30 тысяч рублей!

Сельские жители не приучены сразу жаловаться в высокие инстанции. Они попытались сами разобраться со счетами – пошли в ижемский «Энергосбыт». Но из-за коронавируса там просто не было работников, двери оказались на замке. А дозвониться и вовсе оказалось невозможным: телефоны не отвечали. Тогда за дело взялся редактор общественной газеты «Веськыда сёрнитам» Николай Братенков. Четыре дня он пытался дозвониться в какую-нибудь контору энергокомпании.

На портале «Миян Ижма медся дона» Н. Братенков рассказал о вопиющих фактах по переплате, предложив сообщать ему в редакцию обо всех подобных ситуациях. После публикации с ним связались десятки человек: звонили из Ижмы, Заречья, Щельяюра, Диюра и даже из Мутного Материка. (Адреса, фамилии и жалобы имеются в редакции газеты).

После этого у Братенкова состоялся тяжелый разговор с начальницей Ухтинского филиала компании, которая настаивала на том, чтобы счета оплачивались хотя бы частично, дабы не получилось большой задолженности, а с переплатой, мол, потом можно разобраться, когда ситуация с пандемией изменится. Но это упрямого общественника не устроило, и он такое предложение отверг.

А на днях Николай Терентьевич сообщил «Трибуне», что с ним на связь вышли сотрудники пресс-службы компании. Общественнику пообещали разобраться в ситуации и навести порядок. На всякий случай Н. Братенков подготовил необходимые материалы по ситуации для отправки руководителю региона. О том, как будут развиваться события, «Трибуна» расскажет своим читателям.

Анатолий ПОЛЬКИН.