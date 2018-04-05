Паника в удорском селе: детей собираются разлучить с родителями

3 апреля в селе Глотово Удорского района состоялся народный сход, все участники которого выступили против превращения местной средней школы в девятилетнюю.

Нас оставалось только трое…

— Районные чиновники предлагают реорганизовать школу, а учеников 10-11 классов возить почти за сотню километров в Чернутьево. Дети там будут проживать в холодном интернате, а домой их будут доставлять только раз в две недели на выходные, — возмущена директор Глотовской средней школы, депутат райсовета Анна Кряжевская.

Власти мотивируют это тем, что в школе мало учеников. Но ведь количество школьников сократилось и по всему району. Так, в поселке Чим закроют начальную школу, а маленьких детишек будут возить в соседнее село.

По словам Анны Кряжевской, властям нужно думать не только об экономии, а в первую очередь о том, чтобы снизить отток населения.

— Сегодня в нашей школе 40 процентов учителей в возрасте до 40 лет. Последний специалист приехал 5 лет тому назад, тоже наш выпускник, — говорит директор. — Во-первых, реорганизация приведет к оттоку сельской молодежи и семей с детьми в другие населенные пункты, а то и за пределы района. Во-вторых, будут нарушены права детей на получение образования в доступной среде. Тем самым чиновники создают стрессовую ситуацию для детей, отрывая их от семьи. Но парадокс в том, что детей будут возить за сотню километров, чтобы ученик также обучался один в классе. Ведь и в школе села Чернутьево тоже в классах по одному-три ученика, как и в нашей.

Закрыл школу — убил село

— Сегодня в школе — 23 ученика. Нынче в первый класс не пришел ни один ученик. В следующем году ожидаются два первоклассника, — продолжает Анна Александровна. – Но всякая школа славна не числом, а своими учениками. Наша имеет свою историю, здесь учился знаменитый ученый-геолог Василий Сенюков.

Директор с гордостью называет имена педагогов и учеников, недавно ставших победителями в соревнованиях, конкурсах, фестивалях.

Сейчас в селе 13 дошколят посещают детсад. В двух учреждениях — 25 работников. После оптимизации дошкольная группа из отдельного здания будет переведена под одну крышу со школой (чтобы сократить коммунальные расходы). Ожидается и сокращение работников. Но куда денутся «лишние» люди в безработном селе?

По словам директора школы А. Кряжевской, на перевод дошкольной группы предусмотрено всего около 300 тысяч рублей. Но здание школы было построено еще в 1979 году, и с тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. В школе нет канализации, туалет — дырочка в полу, а воду таскают из колодца, как в прошлом веке.

В прошлом году Глотовская школа получила 11-местный автомобиль «Газель». Но к нему нет бензина. С мая прошлого года деньги на ГСМ не выделялись. Чтобы детей свозить на районные соревнования и мероприятия, расходы на топливо директор школы оплачивала из личных средств.

— Я сама училась вдали от дома и жила в интернате, не хочу своему ребенку такого «счастья», — подчеркивает жительница Глотово, мать ученика 8 класса Любовь Политова. — Нас будет беспокоить и безопасность их перевозки, и проживание там, вдали, за десятки километров от дома. Хуже всего то, что следующим шагом может стать закрытие сельской школы. А это – гибель села!

— Если на будущий учебный год родная школа станет девятилеткой, то в интернат я не поеду. Придется ехать в Сыктывкар поступать в какой-нибудь лицей, — добавляет ученик 9 класса Руслан Карпов.

«Держать оборону»!

Намерения районных властей не поддерживает и глава сельского поселения «Глотово» Галина Высоких. Закроется школа — село угаснет. В поселении, куда входят Глотово и семь деревень, прописаны 553 жителя. Помимо дошкольного и школьного учреждений в селе имеется СПК «Югор», ФАП, отделения почты и связи, Дом культуры, библиотека, лесхоз, пожарная часть, частные магазины. Поселение расположено в полусотне километров от райцентра. Три раза в неделю до райцентра курсирует рейсовый автобус.

Педагогов Чернутьевской школы, куда намереваются перевести старшеклассников из Глотово, грядущая оптимизация начала тревожить еще до Нового года. Там детсад под крышу Чернутьевской школы перевели еще в прошлом году. В начале декабря районные власти сообщили о том, что закроют пришкольный интернат, где проживают 15 школьников со всего района. Намеревались его перевести в Кослан. Затем также планировалось реорганизовать среднюю школу в девятилетку. Возмущенные учителя и общественность села поднялись в защиту школы. Дело получило общественный резонанс.

— В итоге нас заверили, что в этом учебном году оптимизировать нас не будут, — отмечает и.о. директора школы Надежда Васильева. — И интернат, и школа под одной крышей. Здание холодное – это факт. Двухэтажное деревянное здание эксплуатируется 10 лет, но серьезные недоделки были допущены еще при строительстве. В морозную и ветреную погоду помещения сильно продувает. Просили установить дополнительные радиаторы, а их недостаточно. В ответ получаем отписки: мол, проектом не предусмотрено. Вынуждены включать обогреватели…

После опроса граждан дальнейшую судьбу Глотовской средней школы будет рассматривать специальная комиссия. Но окончательный «вердикт» вынесет руководитель Удорского района Николай Жилин. Помимо районных чиновников в комиссию входят директор Глотовской школы, глава поселения и представитель районного МОД «Коми войтыр». По словам Анны Кряжевской, сельчане намерены «держать оборону» до победного.

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S.

А что говорит Владимир Путин?

Если верить «национальному лидеру», то он не одобряет тотальной оптимизации сельских школ и больниц. По его словам, к этому вопросу «нельзя относиться механически», исходя лишь из соображений бюджетной экономии.

— Мы должны учитывать особенности нашей страны, а особенности в том, что некоторые территории находятся на большом расстоянии, — заявил глава государства. — А это значит, что именно здесь нужно сохранять и больницы, и школы.

Однако чиновники районных и региональных уровней продолжают «резать» сельскую медицину и образование. Возникает резонный вопрос: не саботируют ли они прямые указания президента России?