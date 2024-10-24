Папа тоже сможет (Блиц от 25 октября)

В Госдуму внесен законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

Сегодня такое право есть у многодетных матерей-одиночек. Документ предусматривает условия для получения этого права: размер индивидуального пенсионного коэффициента – не менее 30, стаж — не менее 15 лет, уход за детьми в течение восьми лет после приобретения статуса единственного родителя. По данным ВНИИ труда Минтруда России за последние 20 лет доля неполных семей в России стала в два раза больше и достигла 38,5%. Семей, где единственным родителем остается отец, стало в четыре раза больше.

Мэру Инты изменили приговор

Верховный суд Коми повысил ему сумму штрафа с 250 тысяч до 6,4 млн рублей.

Наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями, на два года осталось. Ранее, напомним, Интинский городской суд признал Владимира Киселева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Очередные потери

На этой неделе стало известно о гибели еще четырех бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Андрей Михайлов из села Зеленец Сыктывдинского района, Игорь Шрамко из Вуктыла, Сергей Абрамов из Сыктывкара и Руслан Паско из поселка Зимовка Койгородского района.

Служебная командировка

Порядок в Казани в период саммита БРИКС обеспечивали в том числе и полицейские из Коми.

16-й саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. В служебную командировку туда был отправлен 61 полицейский из Коми. Перед этим они прошли инструктаж на базе Центра профессиональной подготовки МВД по Коми.

Коми получит 48 миллионов

Дополнительные средства из федерального бюджета поступят на компенсации ЖКУ.

Правительство России направит регионам более 12,4 млрд рублей для предоставления соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости ЖКУ. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

На третий этаж – по гвоздям

Жительницы Коми поставили рекорд России в ходьбе по гвоздям. Девушки приняли участие в IV международном форуме «Гвозди 2024», который прошел недавно в Санкт-Петербурге.

Есть, оказывается, такие состязания, по условиям которых нужно сделать 100 шагов и подняться на 50 ступенек вверх, наступая на доски «Садху». Задача – зафиксировать стопу ног на каждой доске в течение 1 секунды. Вероника Кулешова из Сыктывкара и Дарья Коршунова из Усинска, выполнив эти условия, прошли по 71 доске с гвоздями до третьего этажа здания, где проходил форум.

«Коми гор» стукнуло 60

Коллектив телерадиокомпании отмечает юбилей.

В октябре 1964 года жители столицы республики и близлежащих районов увидели на экранах телевизоров первые передачи на русском и коми языках, созданные на Сыктывкарской телестудии. Сегодня «Коми гор» – это богатейший кино- и видеоархив республиканского телевидения, бесценный источник знаний о культуре, исторических событиях и людях региона. А также часть Всероссийской государственной телевизионной радиокомпании «Россия».

В 14 селах ликвидируют загсы

Соответствующий закон приняли депутаты Госсовета Коми на сессии 24 октября.

Прекращены государственные полномочия в сфере записи актов гражданского состояния у органов местного самоуправления поселений, которые за последние три года не зарегистрировали ни одного акта гражданского состояния. В этот список входят 14 населенных пунктов из 6 муниципалитетов: деревня Подзь Койгородского района, села Гурьевка, Лойма, Ношуль, Спаспоруб (Прилузский), Зеленец, Пажга, Палевицы, Шошка (Сыктывдинский), Большая Пысса (Удорский), Мадмас (Усть-Вымский), а также Ёрмица, Среднее Бугаево и Хабариха (Усть-Цилемский).

Водка снова подорожает

Минфин повышает с 1 января 2025 года минимальные розничные цены на алкоголь.

Согласно проекту приказа Минфина, минимальная розничная цена водки составит 349 рублей за 0,5 литра, бренди – 472 рубля, коньяка – 651 рубль. Стоимость алкоголя предлагают проиндексировать с учетом возросших затрат на производство, логистику, роста ставки акциза и уровня инфляции, сообщается в документе. Ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18 процентов с 1 января должны вырасти с нынешних 643 рублей до 673 рублей за литр безводного этилового спирта.

Не хочешь – заставим!

Приставы доставили больную туберкулезом интинку в печорский тубдиспансер.

44-летняя интинка заболела открытой формой туберкулеза, но добровольно лечиться не хотела. Чтобы обезопасить окружающих и заставить женщину заняться своим здоровьем, прокурор города обратился в суд. Для исполнения решения суда приставам пришлось объявить должницу в розыск, сидеть в засаде у дома. Далее гражданка была принудительно доставлена к фтизиатру, а через несколько часов женщина в сопровождении приставов уже ехали поездом в Печору. С вокзала до тубдиспансера интинку доставили в карете скорой помощи. Теперь, по сведениям судебного пристава-исполнителя, гражданка выполняет все предписания врачей.

Родителей просят потерпеть

В Сыктывкаре начинается финальный этап капитального ремонта школ города.

В Сыктывкаре стартует третий этап капремонта школ. По словам руководителя Управления образования администрации города Ольги Бригиды, в программу капремонта вошли 9 школ. Все они распределены ступенчатым графиком вхождения в программу. Последний, третий этап, стартует с ноября, когда в капремонт зайдут школы №1 и 38. Учеников школы временно переведут в СОШ № 16, 18, 12. Школа № 1 распределит воспитанников между Лицеем народной дипломатии, Технологическим лицеем, школой № 7 и Коми национальной гимназией. «Родителей и учеников просим перетерпеть временные трудности, чтобы получить такой замечательный результат, которым может похвастаться школа № 16», – призвала чиновница.