Вчера, 22 сентября, Госсовет РК рассмотрел «персональное дело» депутата Николая Братенкова. По версии коллег (вспомним, что в Коми парламенте доминируют представители «Единой России»), Николай Терентьевич нарушает нормы регламента и этики.

Известный ижемский общественник Н. Братенков уже имел «приводы» в Комиссию по регламенту. В частности, за то, что самовольно (то есть без разрешения руководства ГС) покинул зал заседаний. В результате он схлопотал предупреждение.

Теперь за «неоднократное нарушение» регламента народного избранника наказали лишением права выступать в парламенте на срок до 2 декабря текущего года.

При этом он не потерял права вносить законодательные инициативы и может даже (что особенно гуманно) задавать вопросы во время госсоветовских мероприятий.

«Трибуна» приводит комментарии самого Н. Братенкова, которые он прислал накануне сессии, еще до того, как его лишили слова (публикуется в сокращении).

«Допустил критику главы»

«По инициативе «партии власти» в регламенте Госсовета Коми появились столь жесткие правила работы депутатов, каких нет даже в Государственной Думе РФ.

Во-первых, депутатам нельзя выходить из зала заседаний ни под каким предлогом (даже в туалет).

Во-вторых, Комиссия по регламенту и депутатской этике может лишать народного избранника права голоса, что противоречит российской Конституции, гарантирующей свободу мысли и слова.

Меня уже неоднократно приглашали в эту самую Комиссию по регламенту. В первый раз просто поговорили ни о чем по несусветной жалобе одной особы из Ижемского района.

Во второй раз – после того, как на сессии я допустил критику главы РК (парламентскими выражениями). Комиссия решила, что очень нетактично открыто критиковать высшее должностное лицо республики! Ведь идет трансляция на всю республику. Да еще я написал об этом в газете. В итоге я получил предупреждение. Пригласили в третий раз: в знак протеста против принятия неправильного, на мой взгляд, решения Госсовета я вышел из зала заседаний.

Напомню, что фракция КПРФ в Госдуме РФ не раз в знак протеста покидала зал заседаний, и без последствий! Покойный Владимир Жириновский, умевший колоритно и жестко выступать, бывало, демонстративно покидал зал заседаний Госдумы. И ничего!

Российский парламент часто упрекают в том, что там «зажимают» представителей оппозиционных партий. Но даже Госдума РФ на фоне Госсовета Коми выглядит как «место для дискуссий».

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета РК.