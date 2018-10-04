Парламентарии Коми уложились в 20 минут

2 октября на внеочередной сессии Госсовета РК депутаты рассмотрели четыре вопроса, связанные с законодательными инициативами Президента и Правительства России.

Во-первых, депутаты поддержали проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков пояснил, что законопроект разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий гражданам по имущественным налогам в связи с повышением пенсионного возраста. Ранее этими льготами могли пользоваться только пенсионеры, а с 1 января 2019 года такое право будут иметь также пожилые люди, достигшие предпенсионного возраста. То есть женщины с 55 лет и мужчины с 60. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Республика Коми, соответственно с 50 и 55 лет. Иными словами, если у вас есть земельный участок, квартира, дом, творческая студия или хозяйственные строения (площадью до 50 кв. м) и вы, скажем, 50-летняя воркутинка, то вы имеете право на налоговую льготу. Все, что сверх — заплатит за вас государство. Республиканский бюджет в среднем в год на покрытие этих расходов тратит около 180 млн рублей.

Второй законопроект, который дружно поддержали депутаты, снимет ответственность с налоговых агентов, подавших в срок полный пакет документов, но не успевших вовремя заплатить налог. Если все долги и пени будут погашены, то к опоздавшим никаких мер наказания применять не будут.

Далее депутаты поддержали поправки в Бюджетный и Жилищный кодексы РФ. Изменения в Бюджетный кодекс РФ подготовлены в целях систематизации процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот. А изменения в Жилищный кодекс РФ направлены на усовершенствование процедуры перевода жилого помещения в нежилое. Теперь, чтобы перевести помещения в многоквартирном доме из жилого в нежилое, нужно будет иметь на руках решение общего собрания, в котором участвовало не менее половины жильцов дома, а также письменное согласие собственников всех примыкающих к нему помещений.

При рассмотрении данного вопроса перед сессией на Комитете по социальной политике депутат Игорь Завальнев обратил внимание коллег на то, что эта поправка может негативно повлиять на развитие малого и среднего бизнеса. «Насколько мне известно, президент поставил задачу к 2024 году увеличить число предприятий малого и среднего бизнеса. А принимая такого рода законы, мы противодействуем этому», — заявил он.

— Зато мы защищаем права граждан, — ответил руководитель Республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора Роман Шашев.

Рассмотрение и голосование по всем четырем вопросам заняло рекордно короткий срок — не более 20 минут. В конце заседания неожиданно для всех взяла слово депутат Екатерина Руденко. Она предложила коллегам вернутся к обсуждению пенсионной реформы и выступить с законодательной инициативой по сохранению для северян прежнего возраста выхода на пенсию. Только так, по ее мнению, можно остановить поток людей, покидающих Север. В ответ на это присутствующий на сессии депутат Госдумы РФ Иван Медведев заверил, что этот вопрос «не закрыт», дискуссии продолжаются…

Вопрос новоиспеченного депутата Госсовета Екатерины Дьячковой, зачем нужно было созывать внеочередную сессию, остался без ответа. Председательствующий Александр Макаренко посоветовал ей уточнить у коллег «в рабочем порядке».

Очередное заседание Госсовета РК состоится 25 октября.