Парламентарии выслушали губернатора Коми

Вчера глава республики Сергей Гапликов отчитался перед депутатами за работу правительства региона в 2016 году и рассказал о планах на перспективу.

Выступая с аналогичным докладом в прошлом году, С. Гапликов назвал 2015-й годом упущенных возможностей. «Хватит латать дыры, будем ставить перед собой амбициозные задачи и добиваться их выполнения», — заявил тогда еще и.о. губернатора, представляя свою программу «Возрождение республики».

Из амбициозных планов, заявленных год назад, в актив пока можно занести лишь запущенный завод башенных кранов (собрано 7, продано 6 штук) и широкомасштабное празднование 95-летия республики. До сих пор, правда, никто не раскрыл тайну, во сколько обошлись бюджету праздничные песни и пляски на Стефановской, пируэты «авиастрижей» над Сысолой и выступление хора Турецкого. В своем докладе Сергей Гапликов назвал другую цифру — 600 тысяч — столько жителей республики приняли участие в юбилейных мероприятиях. То есть гуляли все! (Оставшиеся 250 тысяч населения — это, надо полагать, младенцы, старики, охотники и несознательные дачники.)

Про деньги

Губернатор (опираясь на статистику) по-прежнему утверждает, что средняя зарплата в Коми составляет 43 тыс. рублей. То, что граждане Коми – люди не бедные, подтверждает и факт, что на 1 января 2017 г. в банках республики на депозитах хранилось 115 млрд рублей. Озвучив эту цифру, С. Гапликов сделал паузу и выразительно поглядел в зал на депутатов. Еще два важных критерия, по которым теперь будет предоставляться социальная помощь, — это адресность и нуждаемость, напомнил он.

Далее в докладе говорилось о том, что в 2016-м привлечено 186 млрд рублей в качестве инвестиций. Это на 6,4% больше, чем в 2015-м. Почти в 2,5 раза по сравнению с 2013-м удалось снизить бюджетный дефицит. Темпы инфляции у нас — одни из самых низких показателей в Северо-Западном федеральном округе — 4,8%. В три раза — с 600 млн рублей в 2015-м до 1800 млн рублей в 2016-м — увеличили финансовую помощь в рамках социально-экономического партнерства крупные компании, работающие на территории Коми. (Отдельное спасибо здесь, конечно, Газпрому, ЛУКОЙЛу и «Монди СЛПК».)

Что еще в плюсе?

В 2016 году собственное жилье получили 350 детей-сирот. Существенно обновился автобусный парк (закуплено 40 автобусов на газомоторном топливе), отремонтировано 75 км автомобильных дорог и 5 мостовых сооружений. Доступ к интернету появился у 16 тысяч человек, проживающих в 71 населенном пункте. Впервые был введен дифференцированный подход к уровню минимального размера оплаты труда. По России на сегодня он составляет 7 500 рублей, а в республике уже с 1 июля МРОТ будет увеличен до 8 700 руб. в южной и до 10 000 рублей в северной климатической зоне.

Несмотря на скепсис ряда отдельных экспертов, по-прежнему якорным проектом считается Емвинский тепличный комплекс. Правительство региона надеется, что на его реализацию мы получим 300 млн рублей из Фонда развития моногородов. Более того, глава заявил, что в планах строительство еще одного тепличного комплекса – в Сосногорске.

Даешь стране угля!

По-прежнему в сложной ситуации остается угольная отрасль. Из-за аварии и последующей остановки шахты «Северная» в Воркуте, перебоев в работе шахты «Интинская» объемы добычи угля снижены на 27% и 13% соответственно. «Наша задача — к 2018 году восстановить объемы добываемого угля, — заверил глава. — Спрос на уголь в мире будет расти, и нам надо использовать потенциал Воркуты и Инты».

Сейчас разрабатывается проект отработки большей части запасов шахты «Северная» через шахту «Комсомольская». Кроме того, «Северсталь Менеджмент» совместно с Новолипецким металлургическим комбинатом в ближайшее время приступят к отработке проекта «Уса-3» по добыче ценных пород угля.

Одновременно будет решаться проблема переселения людей из неперспективных поселков в центр Воркуты. В 2017-м на эти цели в бюджете республики заложено 60 млн рублей, их должно хватить на переселение 300 семей.

Игорь ВОЛКОВ.