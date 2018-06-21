Пародия на пародию: Филипп Киркоров остался доволен

Педагоги во главе с директором школы № 18 города Сыктывкара стали участниками ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которое идет в эфире телеканала «Россия-1». Получить приглашение им помог необычный видеоблог, который ведет Оля Ко (директор школы Ольга Константиновна Мартакова).

200 тысяч просмотров

Как рассказала «Трибуне» Елена Воробьева (редактор студенческой газеты VERBUM и старший вожатый, руководитель школьного пресс-центра), в школе есть традиция – готовить креативное видеопоздравление для выпускников. Этот год не стал исключением: педагоги школы сняли пародию на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

— Я знаю, чем увлекается молодежь, какие у них шутки, что в тренде, поэтому решила «осовременить» учителей, и это получилось. Все были в восторге, — рассказывает Елена. — Прошлогодний ролик (пародия на клип «Тает лед» группы «Грибы») не вышел за пределы школьной группы «ВКонтакте», но его просмотрели более 35 тысяч раз. Мы сами удивились такой популярности. В этом году решили продолжить видеоблог.

— А почему решили пародировать Киркорова?

— От его последнего клипа молодежь, что называется, кайфанула. Клип Киркорова «Цвет настроения синий», можно сказать – это тоже пародия на нынешнюю молодежь, где российские звезды предстают в неожиданных образах. К примеру, Николай Басков — средний обыватель, а Григорий Лепс — бомж. А мы в свою очередь решили сделать пародию на его клип, показать учителей в другом ракурсе: учитель русского языка — охранник, физрук — гардеробщик, учитель истории — медсестра, учитель химии — повар, а завуч — уборщица.

Уже к концу мая видео на Ютубе набрало более 200 тысяч просмотров и около 2900 лайков. А спустя неделю, когда ролик разлетелся в интернете, нам позвонили из программы «Привет, Андрей!».

«Классно сделано»

— На передаче за «круглым столом» всегда сидят именитые гости. Кто из звезд был в этот раз?

— Ольгу Константиновну Андрей Малахов взял за ручку и проводил к Филиппу Киркорову. Они сидели совсем рядышком, как школьники за одной партой. Там же были Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова и другие звезды шоу-бизнеса.

Оказалось (мы узнали об этом только во время съемки), что Филипп Киркоров объявлял конкурс на самую лучшую пародию его клипа. Очень приятно, что мы вошли в тройку призеров. Собственно, поэтому нас и пригласили на передачу.

— И что вам сказал король российской эстрады?

— Киркоров нас похвалил, сказал, что классно сделано, и спрашивал, как пришла идея… Ну, а теперь мы ждем, когда передача выйдет в эфир…

Передачу «Привет, Андрей!» покажут в 18.00 в субботу, 23 июня.

Екатерина МАКАРОВА.