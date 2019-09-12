Партийной монополии в Коми пришел конец – теперь «единороссы» будут вынуждены договариваться с оппонентами

Прошедшие 8 сентября выборы в Советы депутатов Княжпогостского и Ижемского районов разрушили в регионе монополию на власть «Единой России». До минувшего воскресенья «медведи» контролировали все Советы муниципального уровня. Теперь ситуация иная.

В Княжпогостском районе «единороссы» взяли 8 из 16 депутатских мандатов, в новый состав Совета также прошли 6 представителей от КПРФ (в предыдущем созыве их вообще не было) и 2 от «Справедливой России».

В Ижемском районе избирали 20 депутатов. Там расклад следующий: 8 мандатов у КПРФ, 6 – у «Единой России», 1 – у «Справедливой России», 5 новых депутатов – самовыдвиженцы.

По данным Избирательной комиссии Коми, 70 мандатов в представительные органы городов, районов и поселений распределились следующим образом: 33 – «Единая Россия», 16 – самовыдвиженцы, 14 – КПРФ, 6 – «Справедливая Россия» и 1 – ЛДПР. Таким образом «общий счет»: 33:37 – не в пользу «единороссов». Есть тут, правда, один нюанс: не исключено, что некоторые кандидаты, выдававшие себя за самовыдвиженцев, затем примкнут к правящей партии.

Новая реальность

Теперь основная интрига по итогам выборов в Ижемском и Княжпогостском районах заключается в том, какой из партий удастся перетянуть голоса коллег на свою сторону (по имеющейся информации, одна из ижемских самовыдвиженок уже проявила желание пополнить ряды КПРФ) или будут сформированы какие-то коалиции. А без налаживания договоренностей попросту невозможно будет избрать тех же руководителей районных администраций. Ситуация абсолютно новая (или давно подзабытая) для Коми.

Хотя не совсем. В сентябре прошлого года на выборах в Совет Троицко-Печорска коммунисты опередили представителей других парламентских партий. В коалиции с жириновцами они выбрали нового главу поселка из своих рядов.

В следующем году пройдут выборы в остальных муниципальных образованиях Коми. Сейчас очевидно, что они будут весьма непростыми для партии власти.

Народный обычай?

В нынешнюю избирательную кампанию в центре внимания были также довыборы по двум освободившимся округам в Совет Сыктывкара. Ожидаемо на них победили представители «Единой России», имевшие хорошие бюджеты и поддержку в коридорах власти. Как показывает практика, при двух упомянутых выше слагаемых и при низкой явке избирателей (в Сыктывкаре она составила по округам от 10 до 15 процентов) проиграть практически невозможно.

Хотя ценность таких выборных кампаний выглядит весьма сомнительной, поскольку на них использовались уже проверенные временем способы – «привод» на избирательные участки за небольшие денежки (от 300 до 500 рублей) пенсионеров, студентов и людей с пониженной социальной ответственностью (последние согласны были голосовать за кого угодно даже за пару глотков спиртного). Бороться с этим злом (есть и те, кто называет это «народным обычаем») сейчас практически невозможно, поскольку формирование гражданского общества у нас находится еще, к сожалению, в зачаточном состоянии.Более того, если еще лет десять назад по поводу подкупа электората возмущались правозащитники, даже выкладывали видео-

ролики в интернете, то сейчас их не видно и не слышно.

Ложная тревога

«Сушка» явки из-за отсутствия должного внимания к ней со стороны органов власти и государственных средств массовой информации привела к некоторым курьезам. В Сыктывкаре были случаи, когда люди, услышав от кого-то о выборах, по привычке шли на свои избирательные участки, даже специально приезжали для этого с дач, а там – гробовая тишина.

Запрограммированную властями выборную «мертвизну» оживил, пожалуй, лишь один случай, да и тот несерьезный. На одном из участков в столице в самый разгар голосования сработала пожарная сигнализация. Надо было срочно выводить людей, опечатывать помещения для голосования. Но быстро разобрались, что тревога оказалась ложной: просто вахтер решил покурить в туалете…

Сергей МОРОХИН.

Плохая мина при плохой игре

Срезу после 8 сентября функционеры «Единой России» заявили о том, что прошедшие выборы якобы укрепили их позиции по всей стране. Это, мягко говоря, спорное утверждение.

Сам факт того, что многие кандидаты от «ЕР» скрывали свою партийную принадлежность и позиционировали себя как «самовыдвиженцы», свидетельствует о падении авторитета партии власти.

В этом смысле особенно показательными были выборы в Мосгордуму. Для начала избирком отсеял всех «нежелательных» кандидатов, отказавшись их регистрировать, что привело к массовым уличным протестам. Но даже после такой жесткой зачистки оппозиция получила на выборах 20 из 45 мест в городской Думе. Лишь 16 провластных депутатов прежнего состава сохранили свои мандаты.