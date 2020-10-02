24 сентября в Госсовете РК прошло своеобразное подведение итогов выборов, выразившееся в дележе портфелей и должностей.

Напомним, что «единоросам» досталось 20 мандатов (из 30-ти), четыре получила КПРФ, три — ЛДПР, по одному — «Справедливая Россия», «Родина» и «Зеленая альтернатива».

Выпьем за нового председателя?

На минувших выборах в Коми была позорно низкая явка (в голосовании участвовала лишь треть избирателей). Тем не менее, правящая партия получила в парламент «контрольный пакет» и немедленно прибрала к рукам все должности — спикера, его замов и председателей комитетов.

Однако парламентская фракция КПРФ считает, что победители на сей раз «перегнули палку». И особенно — при назначении на должность председателя Госсовета Сергея Усачева.

Дело в том, что г-н Усачев получил мандат «по очереди»: избранная депутатом министр национальной политики республики Галина Габушева сложила полномочия и осталась чиновником. По закону, ее мандат передается другому члену «Единой России». И тут есть спорный момент: освободившийся мандат так называемого «верхнего уровня» (общий список кандидатов) должен передаваться в округ, который набрал большее количество голосов. В данном случае, мандат должен получить кандидат от Академического избирательного округа. Но директор Сыктывкарского ликеро-водочного завода Сергей Усачев шел по Магистральному округу, причем и в этих списках оказался не первым. Получается, что он все-таки прошел в Госсовет «без очереди»?

В принципе, закон формально вроде бы соблюден. Однако известен прецедент, когда в аналогичной ситуации на прошлых выборах в одном из регионов суд признал подобную рокировку незаконной.

Кстати, интересно, кого теперь «уйбовцы» определят на пост руководителя ЛВЗ — одного из немногих доходных предприятий, оставшихся в Коми? Бывший губернатор Сергей Гапликов в этом смысле не стеснялся — расчищал «поляну» и ставил своих людей на все «хлебные» места.

Экс-министр труда ищет работу

Сессия Госсовета, решавшая кадровые вопросы, длилась два дня и сопровождалась подковерными интригами. Среди избранных депутатов оказались бывший сенатор Дмитрий Шатохин и экс-министр труда, занятости и социальной защиты республики Илья Семяшкин. По слухам г-н Семяшкин претендовал на должность председателя Госсовета, но теперь он вынужден решать проблему своего трудоустройства.

На «бобах» остался и Дмитрий Шатохин: из успешного российского сенатора он превратился в рядового депутата местечкового парламента. Хотя за него, говорят, просила влиятельная Валентина Матвиенко — спикер Сената РФ.

Дамы — вперед!

На смену Д. Шатохину в Москву отправится Елена Шумилова, по образованию — учительница начальных классов. Если верить ее словам, выдвижение стало для г-жи Шумиловой полной неожиданностью. Она предполагала, что после избрания депутатом продолжит работать в компании «Лузалес» в качестве PR-директора предприятия. Некоторые эксперты выдвигают версию, что это назначение — своего рода «награда» за спонсорство ООО «Лузалес» во время выборной кампании.

Вице-спикер (теперь уже бывшая) Госдумы Ольга Епифанова стала вторым сенатором от республики. Какими соображениями руководствовался Владимир Уйба, продвигая эту немолодую «женщину из Архангельска» на пост сенатора от Коми, остается загадкой. Говорят, что за нее ходатайствовал аж сам Вячеслав Володин — думский предводитель и весьма влиятельный в Москве человек. Вероятно, более влиятельный, чем г-жа Матвиенко.

Анатолий ПОЛЬКИН.