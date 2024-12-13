Три года назад администрация Сыктывкара затеяла «автобусную реформу». С самого начала многим было понятно, что это в чистом виде авантюра, поскольку в городе, где автомобильные пробки, особенно в часы пик, стали нормой, а качество дорог и некоторых автобусных остановок просто тихий ужас, в принципе не стоит ждать качественных изменений в работе общественного транспорта.

Транспортная реформа, стартовавшая в августе этого года, была разработана по заказу администрации Сыктывкара Российским университетом транспорта (МИИТ) – крупнейшим научным и учебным заведением в системе Министерства транспорта РФ. Цена вопроса – 10 миллионов рублей!

Странный контракт

Контракт на исследование пассажиропотока в общественном транспорте Сыктывкара был размещен на сайте Госзакупок еще в 2022 году. В нем четыре основных пункта: подготовка к проведению обследований пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; организация и проведение обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; обработка данных, полученных в результате обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах; разработка предложений (рекомендаций) по оптимизации маршрутной сети МО ГО «Сыктывкар».

Из этого документа трудно понять, в чем же суть «исследования». А главное, зачем было привлекать дорогостоящих москвичей, когда такое «исследование» можно заказать какой-нибудь местной организации, связанной с работой транспорта.

При этом разработчики транспортной реформы даже формально не включили пункт по изучению общественного мнения. Если новацию затеяли ради пассажиров, то их и надо было опросить в первую очередь, а не ставить перед фактом и не делать заложниками непопулярной реформы.

Четыре человека на квадратный метр

Исследователи ориентировались исключительно на данные датчиков пассажиропотока, которые были установлены на подвижной состав «Комиавтотранса» и коммерческих перевозчиков. В итоге, благодаря своим исследованиям, они определили, сколько автобусов должно обслуживать тот или иной маршрут с учетом размещения пассажиров сидя и стоя. Даже цифры какие-то вывели: не более 4 человек на квадратный метр салона автобуса, автобусная остановка должна находиться на расстоянии не более 500 метров от многоквартирного дома, ну и так далее. На бумаге все выглядит красиво, местами даже убедительно.

Но в жизни все иначе. Например, от гостиницы «Югэр», где располагаются республиканский Совет ветеранов, общество инвалидов и еще пару десятков общественных организаций, до ближайшей автобусной остановки явно больше полукилометра. Но этот момент не был учтен при разработке новой схемы движения автобусов. И таких примеров множество.

Такси до госпиталя заказывали?

В Сыктывкаре проживает порядка 95 тысяч пенсионеров, которые сразу на себе прочувствовали прелести новой реформы. Московские специалисты доисследовались до того, что теперь доехать до Республиканского кардиоцентра и Республиканской детской больницы стало целой проблемой. Проблема эта касается и тех, кто работает в Больничном городке, а это несколько сотен человек.

– Я пришла в Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий, разговорилась с участником СВО, – делится наболевшим председатель Совета ветеранов войны и труда Республики Коми Людмила Жукова. – Он говорит, что еле-еле добрался из Эжвы: автобус теперь до госпиталя не доезжает, пришлось заказывать такси за 450 рублей, на обратную дорогу придется заплатить такую же сумму…

Мутные схемы

В сентябре и октябре столичный и республиканский актив ветеранов встречался с руководством города, чтобы обсудить транспортную реформу, внести в нее корректировки. Ведь это во всех отношениях неправильно, если она только осложнила путь до важных социальных учреждений. Ветераны подчеркивают, что не была проведена серьезная информационная кампания, изменились привычные схемы движения автобусов, что внесло некоторую сумятицу, которой при должном уважительном подходе к горожанам администрация имела все возможности избежать.

Уже прошло четыре месяца с начала транспортной реформы, но люди до сих пор не могут сориентироваться в выборе маршрута, разобраться в новых схемах движения автобусов. Остановочные комплексы не были подготовлены к внедрению реформы.

Хотя расписания движения автобусов формально вывешены, даже указаны пути следования автобусов, но все это выполнено таким мелким шрифтом, что невозможно разглядеть цифры и буквы тем же пожилым людям в дневное время, а в вечернее – тем более.

Что ответил прокурор

Какой результат всех этих встреч? Да почти никакой. Первый заместитель главы администрации города Александр Гонтарь сразу дал понять, что власти готовы лишь на мелкие корректировки, а принципиально менять ничего не будут. Иными словами, если кому-то что-то не нравится, то ходите пешком.

Людмила Жукова обратилась в прокуратуру. Недавно пришел ответ, в котором подтверждается, что со стороны столичной администрации нет должного реагирования на нарушения перевозчиков, отсутствует контроль за их деятельностью. Прокуратурой республики внесено представление главе столичной администрации Владимиру Голдину. Кроме того, ему направлена информация «для рассмотрения вопросов обеспечения транспортной доступности населения к социальным и иным объектам и внесения изменений в схему движения автобусов с учетом предложений и замечаний…»

Есть еще масса других проблем, которые поднимают сыктывкарцы. От знакомых услышал анекдотичный пример: кондукторша на пальцах показывает водителю автобуса, куда надо ехать. Может, он глухонемой? Да нет, просто оказался южанином, который приехал на заработки «на Севера», а с русским языком у него беда.

Некому крутить баранку

У водителей автобусов приличные для провинции заработки – примерно по четыре тысячи рублей за смену, но очереди из желающих сесть за баранку что-то не наблюдается.

До недавнего времени автоперевозчики жаловались на нехватку автобусов. Но в ноябре в Сыктывкар поступили 30 новеньких машин, и казалось, что проблема закрыта. Зато появилась другая проблема – нехватка водителей.

Еще горожан смущает, что нередко сами водители обилечивают пассажиров. Возмущает горожан и неопрятный вид некоторых кондукторов, случается, что от них сильно пахнет табаком. Автобусные салоны частенько не прибраны, а стекла не помыты. Бывает, что автобус останавливается на проезжей части, что осложняет выход из салона пассажиров пожилого возраста, ну и так далее. Кто должен следить за элементарным порядком? Понятно, что руководство того же «Комиавтотранса» и кураторы из столичной администрации.

На отшибе

Совершенно не вписались в транспортную реформу жители сыктывкарского микрорайона Парпом (расположен за микрорайоном «Орбита»). Они вообще остались без автобусного маршрута из-за отсутствия тротуаров, освещения и зоны для размещения остановочных комплексов, хотя отдельный автобусный маршрут для жителей микрорайона анонсировался еще в 2022 году.

Было установлено, что расстояние от самых удаленных домов микрорайона до конечного остановочного пункта маршрутных транспортных средств № 3, 4, 15, 17 под названием «Совхоз Пригородный» превышает 2 километра! Заметим, что школа в микрорайоне отсутствует, так что для юных горожан путь в школу превращается в какую-то спортивную тренировку.

Депутат Госсовета Коми Илья Богданов по просьбе жителей обращался в администрацию столицы в 2023 году, чтобы там предприняли какие-то меры, чтобы облегчить жизнь людей. Вроде обещали все исправить к 2024-2025 году, но теперь сроки вновь переносятся, речь идет уже о 2026 годе.

Кому это выгодно?

Есть и такое мнение: мэрия перекроила автобусные маршруты в интересах транспортных компаний и коммерческих служб такси. Первые оптимизировали свои расходы, то есть сэкономили на пассажирах. А у таксистов резко увеличились барыши.

Если интересанты действительно подбросили властям эту порочную для пассажиров идею, значит, у них свои лоббисты в мэрии?

Сейчас идет второй этап транспортной реформы, всего их четыре. В планах администрации ввод новых маршрутов. Надеемся, что чиновники все-таки сделают выводы из критики со стороны населения.

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Ходить пешком не всегда полезно

Особенно зимой и людям с плохим здоровьем

– Я живу в районе ж/д вокзала и каждое утро с горечью наблюдаю, как больные-сердечники и их родственники с тяжелыми сумками идут пешком в Кардиологический центр, – рассказала «Трибуне» 55-летняя медсестра Ольга Владимировна. – Не у всех же есть деньги на такси!

Раньше с вокзальной остановки до кардиоцентра и Детской республиканской больницы отправлялись автобусы маршрута № 17. С началом «реформы» эти рейсы отменили. Да и до «взрослой» Республиканской больницы, где работает Ольга Владимировна, теперь добраться стало труднее. Сама она по утрам тоже добирается на работу пешком. Потому что автобусы маршрута № 44 ходят редко, к тому же с нарушением графика. По словам медсестры, дозвониться до диспетчерской службы почти нереально – там просто не берут трубку.

– Куда нам жаловаться и почему в городе такой бардак с автобусами? – возмущается сыктывкарка.

Сергей МОРОХИН.