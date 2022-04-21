Пасха на улице Свободы (Блиц от 22 апреля)

24 апреля православные отметят главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресение.

В столице Коми состоятся традиционные Пасхальные торжества, пройдут шесть крестных ходов (расписание на 5 стр.) от шести храмов города к Свято-Стефановскому собору, который находится на ул. Свободы.

Научат Родину любить…

С 1 сентября во всех школах в начале недели будут исполнять гимн России и поднимать флаг.

Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. На оснащение школ флагами России направят 970 млн рублей. Кроме того, учебники и программы по истории будут актуализированы, их дополнят в том числе информацией о событиях, которые связаны со спецоперацией, сообщил министр. Изучать историю начнут с первого класса. Сейчас, напомним, школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.

Первоклашек пересчитали

Минобрнауки Коми объявило предварительные итоги приемной кампании.

По данным на 19 апреля получены около 6,5 тысячи заявлений о приеме в первые классы. Максимальное количество первоклассников на эту дату зафиксировано в Сыктывкаре (более 3000), Ухте (более 1000) и Воркуте (более 800) учеников.

И три «целковых» сверху

В Сосногорске на 3 рубля подорожает проезд в автобусах. С 2019 года пассажиры платили за билет 21 рубль, а скоро будут – 24 рубля.

Вообще-то Сосногорское АТП предлагало Комитету по тарифам Коми поднять плату сразу на 5 рублей. Это обычная для перевозчиков практика – они всегда просят больше, чем получают после легкого «торга» с тарифной службой. Кстати, разброс по автобусным тарифам в разных городах Коми весьма широк – от 20 до 30 рублей.

Сквер Жириновского?

Коми региональное отделение ЛДПР предлагает организовать в Сыктывкаре памятное место в честь своего бывшего лидера.

Соответствующее обращение поступило председателю Совета Сыктывкара Анне Дю. В соцсетях запущено голосование, нужно ли в столице Коми увековечивать память неординарного политика.

Новое здание для покойников

В Усть-Куломе задумались о новом морге. Старое здание, построенное в 1977 году, не соответствует санитарным требованиям.

Как сообщает администрация района, проблему можно решить поэтапно. Для начала подремонтировать существующее здание и установить новые морозильные камеры. На это необходимо 100 тыс. рублей. А в перспективе – провести выбор земельного участка для строительства нового здания.

Черные вести из Украины

Еще трое наших земляков погибли в ходе спецоперации.

Это младший сержант Сергей Урнышев, уроженец села Спаспоруб Прилузского района, рядовой Роман Рычков из села Усть-Вымь, а также прапорщик Андрей Апостолиди из ижемского поселка Щельяюр.

За молодых дают деньги

Работодатели Коми могут получать субсидии из Фонда соцстраха за трудоустройство молодежи.

На субсидии могут рассчитывать юридические лица, включая некоммерческие организации, и ИП при приеме на работу на полный рабочий день с зарплатой не ниже МРОТ граждан до 30 лет. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ 13 890 руб.) с учетом районного коэффициента. Субсидия выплачивается в виде трех траншей.

Наш поезд застрял в тупике

Республика не смогла продать принадлежащий ей туристический поезд «Сияние Севера». Желающих купить четыре вагона повышенной комфортности (включая вагон-ресторан) за 250 миллионов рублей так и не нашлось. А продавать состав дешевле 50 млн власти не хотят. Чиновники еще не теряют надежды использовать его по назначению.

Железнодорожный состав, который в свое время задумывался как брендовая приманка для туристов со всей страны, не оправдал огромных затрат из казны. Но причина не в нем самом, а в отсутствии спроса. О массовом туризме в Коми говорить, увы, не приходится. С 2019 года поезд «Сияние Севера» простаивает в Москве. Между тем его обслуживание на запасном пути дорого обходится республиканскому бюджету – около 10 млн рублей в год.

100 миллионов – на ветер?

Здание частной поликлиники в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод сдается в аренду за 600 тысяч рублей. В объявлении на «Авито» указано, что помещение площадью 1673 кв.м можно арендовать по 400 рублей за «квадрат», сообщает портал «ProГород».

В 2020 году здание по ул. Школьная, 29 отремонтировала фирма «Полимедика», затратив на это около 100 миллионов рублей. Предполагалось, что здесь откроется поликлиника для оказания бесплатных медицинских услуг жителям Лесозавода. Но в последний момент власти Коми отказались от предыдущих договоренностей с фирмой. Забрав уже установленное оборудование, «Полимедика» покинула «негостеприимный» регион.

Избила троих полицейских

Суд признал хулиганку виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

49-летняя нетрезвая воркутинка напала на сотрудников полиции, которые пытались задержать ее сожителя и доставить его в дежурную часть. Одного из полицейских она пнула ногой, второго ударила по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, а женщину-полицейского ударила рукой в грудь.

Не ходите, дети, в школу с пистолетом!

Управление образования Сыктывкара провело проверку пропускного режима в школах.

Поводом для проверки стала травма, которую ученик 9-го класса нанес семикласснику с помощью оружия. Инцидент случился в школе № 1. В ходе проверки выяснилось, что школьник неоднократно проносил запрещенные предметы в учреждение. Выявлено также, что со стороны администрации школы не были приняты меры по правильной настройке арочного металлодетектора. Его настройка не соответствовала техническим нормам.

Науки юношей питают

В Воркуте появится кванториум. На создание детского технопарка и закупку цифровых лабораторий уйдет более 21 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в школе № 23 создадут детский технопарк. Создание школьного кванториума расширит возможности юных воркутинцев в освоении естественно-научных и технических предметов.