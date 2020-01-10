…Когда его хоронили, упряжка из четырех оленей везла на санях большой деревянный крест. Гроб с телом несли на руках. И среди молчания кто-то негромко сказал: «Последнего кулака хороним».

«Кулаками» при советской власти называли крепких, зажиточных крестьян. Они считались «эксплуататорами», «врагами трудового народа». В их число записали и Алексея Канева, который всю свою жизнь трудился в поте лица…

Жестокая расправа

Родился Алексей Иванович Канев в 1887 году в Большеземельской тундре. Родители, выходцы из Ижемского района, обосновались в Мутном Материке, построили дом. Там в основном жил Иван Васильевич, отец Алексея, а он сам с семьей кочевал со своим оленьим стадом.

Когда началась коллективизация, Алексея раскулачили, оленей и все имущество забрали, а семью выгнали из дома. По свидетельствам старожилов, старого слепого отца вынесли из дома и оставили на снегу на оленьей шкуре…

А самого «кулака» арестовали, посадили на пароход и отправили в ссылку в Архангельск. Отца, жену и детей приютили добрые люди. Кстати, тот самый «кулацкий» дом и по сей день стоит в центре нашего села, сейчас в нем находится пришкольный интернат, а раньше была участковая больница.

Через четыре года, в 1937-м, Алексея Канева освободили, и он отправился в Нарьян-Мар. С тех пор Алексей стал вести дневник (грамоту освоил самостоятельно).

Пешком по берегу моря

Из записей в дневнике следует, что Канев прошагал пешком из Архангельска до Нарьян-Мара 582 км по побережью моря. В дневнике он подробно описал все населенные пункты на пути, указал количество дворов и домов.

Алексей Иванович был глубоко верующим человеком. До сих пор сохранились его старые молитвенные книги и личные рукописные молитвы на старославянском языке.

Перелом в его жизни произошел 8 сентября 1940 года, когда бывший кулак, потерявший личное тысячное стадо, дом, имущество, вступил в колхоз, который в то время именовался «Перелом». В марте 1941 года он принял 941 оленя — остатки, уцелевшие из всего поголовья животных, и с того времени стал бригадиром первого стада.

Из года в год поголовье оленей в колхозе росло. Появилось второе стадо, бригадиром которого стал Егор Вокуев, племянник бывшего «кулака». А бригадиром третьего – Григорий Вокуев, лучший ученик Алексея Канева.

Так, забыв все обиды и испытания, Алексей Иванович возродил в своем селе оленеводство.

Все для фронта

В 1941-м грянула война. Алексей Иванович по возрасту уже не подлежал призыву, но активно помогал фронту. Когда организовали олений батальон, он 6 декабря 1941 года из своего стада лично отобрал и отдал 66 самых крупных и надежных быков.

На фронт ушли и трое его сыновей: Григорий-старший, Иван и Григорий-младший. Григорий-старший погиб в бою в декабре 1941 года в Ленинградской области. Иван погиб в 1944 году, место захоронения неизвестно.

Григорий-младший ушел на войну в августе 1942 года в возрасте 17 лет. В боях при снятии блокады Ленинграда 24 января 1943 года получил тяжелое ранение в позвоночник. Он единственный из трех братьев вернулся с войны, но остался инвалидом.

После войны

К 1955 году в колхозе насчитывалось уже 6550 оленей. Однако в том году в тундре свирепствовал ящур. Эпидемия унесла половину поголовья, которое затем неустанными трудами пастухов стало постепенно восстанавливаться.

Многим оленеводам, с которыми Канев работал в тундре, он передавал свои знания и навыки. В том числе сыну Федору, зятьям, ученикам, а их было несколько десятков, и о каждом сохранились записи в его дневнике. Дочери, Прасковья и Ульяна, тоже трудились в оленеводстве.

Алексей Иванович был награжден многими правительственными наградами, в том числе и медалями ВДНХ — Выставки достижений народного хозяйства СССР.

В 72 года Алексей Иванович вышел на заслуженный отдых и весной 1958 года передал стадо № 1 своему зятю.

На Ленина посмотрел…

Алексей Канев был великим тружеником и знатоком своего дела. Прекрасно ориентировался на местности, знал каждый ручеек и каждое озеро в тундре вплоть до Карского моря.

Даже став пенсионером, Алексей Иванович не сидел без дела. Рыбачил, колол дрова, причем поленницы складывал как по ниточке – любил во всем чистоту и порядок. Мастерил нарты, такие аккуратные и красивые, что даже кипиевские оленеводы делали ему заказы.

Была у оленевода Алексея Канева мечта — увидеть Москву, мавзолей и Ленина. Когда работал, сделать этого никак не мог — олешки не отпускали. Лишь в 1973 году колхоз отправил ветерана на экскурсию в Москву. Не каждый решится на такое путешествие — из маленького северного села в далекую столицу — в 85 лет! И трудно сказать, какие чувства испытал тогда Алексей Иванович, увидев в гробу вождя революции, призывавшего «искоренить кулачество как класс».

Последняя запись

Когда Алексей Иванович отошел от дел и поселился в Мутном Материке, то очень скучал по оленям. И вот однажды решил съездить еще раз в тундру, попрощаться с ней. А шел ему тогда уже девятый десяток! Смастерил ветеран новые легкие нарты, грузовые под поклажу и вместе с другими оленеводами зимой отправился в путь. В тундре он трудился наравне с молодыми, выполняя знакомую работу.

Алексей Канев скончался в возрасте 95 лет. Несмотря на болезни, он был в здравой памяти, ежедневно вел дневник. Записи обрываются лишь 21 декабря, за несколько дней до смерти.

30 декабря 1982 года он благословил нас, близких, — сына Федора и меня, своего внука. Потом трижды перекрестился и тихо ушел в мир иной.

Из его детей никого в живых уже нет. Зато много внуков и правнуков. Все они в основном живут и трудятся в нашем селе.

Анатолий КАНЕВ, с. Мутный Материк.