Руководитель первого и единственного «афганского» музея в Сыктывкаре Вадим Давыдов стал неугоден властям.

В 2019 году руководителю исполкома регионального отделения «Офицеров России» Вадиму Давыдову пришла идея создать в Сыктывкаре музей Афганской войны. В республике такой есть только один – в Усинске. Вадим Давыдов обратился с этой идеей к советнику главы Коми по взаимодействию с ветеранскими организациями Вадиму Клюпе. Идея ему и другим «афганцам» понравилась.

Музей было решено создать в помещении Регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, на тот момент организацию возглавлял Александр Рассохин. Помещение расположено удобно, в центре города (ул. Первомайская, 85). Вадим Давыдов вместе с товарищами и при помощи Вадима Клюпы провели в помещении ремонт, оформили залы, и 15 февраля 2019 года музей официально открыл свои двери для посетителей.

Вадим Давыдов, который негласно стал руководителем музея, занимался оформлением выставок, регулярно проводил экскурсии, подбирал экспонаты. На грант, полученный Республиканским Союзом ветеранов Афганистана, Вадим закупил стенды и манекены. В социальных сетях регулярно выкладывались фотографии с мероприятий.

Надо бы вернуть?

Однако в 2022 году все резко изменилось. Похоже, бурная и бескорыстная деятельность Вадима Давыдова стала раздражать представителей Желтого дома, к тому же он не скрывал, что является членом КПРФ. В мероприятиях музея регулярно принимала участие первый секретарь Сыктывкарского горкома КПРФ, депутат Совета столицы Валерия Стрекалова.

В один прекрасный летний день, когда музей был закрыт на очередную смену выставки, туда пришли чиновники и представители республиканского

контрольного органа Российского Союза ветеранов Афганистана, опечатали помещение и поменяли ключи. Самого Вадима Давыдова оставили не у дел.

В музее находятся экспонаты, представленные Сыктывкарским отделением КПРФ и собранные партийным поисковым отрядом «Ветер Времен». Экспонаты, приобретенные Вадимом Давыдовым на свои средства, а также экспонаты, переданные во временное пользование музею, его новые владельцы отдавать отказываются.

Обычно такие истории с общественными организациями, когда по чьей-то прихоти рушится отлаженный механизм, ничем хорошим не заканчиваются. Вполне возможно, что сейчас под патриотическую деятельность пойдут новые средства, а их надо будет осваивать, в том числе и через «афганский» музей, хотя это лишь предположение.

Кстати, печальный пример «освоения» многомиллионных сумм «под патриотизм» в Коми уже имеется. Почти год находится под стражей бывший первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин, курировавший патриотическое направление. При нем куда-то исчезли 190 миллионов рублей, которые должны были пойти в том числе и на патриотическое воспитание.

Сергей МОРОХИН.