«Патриоты умрут на работе»

В минувший понедельник, 2 июля, в большом зале здания Федерации профсоюзов Коми прошло расширенное заседание президиума ФПРК с приглашением представителей всех депутатских фракций Госсовета республики. Обсуждалась самая горячая на сегодня тема — изменение в пенсионной системе. И желающих принять участие в дискуссиях оказалось в два раза больше, чем ожидалось. Мест в зале не хватило — пришлось приносить приставные стулья…

«Пошарьте в других местах!»

Собрание открыла председатель Федерации профсоюзов Республики Коми Людмила Ляшенкова. Она вкратце обрисовала суть проблемы. Есть проект кабмина по повышению пенсионного возраста, его обсуждали в Москве участники Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Представители бизнеса поддержат этот законопроект лишь при соблюдении ряда условий, а профсоюзы высказались против.

Далее началось обсуждение. От представителей партийных фракций в нем участвовали депутат МО ГО «Сыктывкар» Михаил Гобанов (ЛДПР), депутат Госсовета Олег Михайлов (КПРФ), руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми Александр Макаренко. От «справедливороссов» не пришел никто.

Людмила Ляшенкова напомнила, что законопроект в первом чтении будет принят Госдумой 18 июля. А до этой даты каждый из субъектов РФ должен выразить свое отношение.

«Выразиться» пожелали многие. Так, лидер республиканской организации профсоюза работников народного образования Михаил Иванов категорично заявил, что законопроект надо просто отозвать, принимать его нельзя:

— Сегодня формулу подсчета пенсии для рядовых граждан никому из простых смертных не понять. Это чтоб они посчитать не могли. Зато для госслужащих это — до 75% от утраченного заработка. Правительство должно решать проблему не за счет простых людей, а за счет иных механизмов. Оно добывает деньги, шаря по карманам нищего населения. Пусть лучше вытащит их из офшоров!

Иванов предложил обратиться в ФНПР с требованием устроить пикет возле здания Госдумы.

Выступавшие требовали от депутатов всех уровней и правительства ответственного отношения к своей работе и к принимаемым решениям. В этой связи вспомнилось бессмертное черномырдинское: «Правительство — не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком».

Если люди выйдут на улицы?

Лидер профсоюза автомобилистов и работников дорожной отрасли Иван Урсу заявил, что деньги в стране есть, надо просто заставить бизнес платить налоги, в том числе и в пенсионный фонд. Ближайший пример — пассажирские автоперевозки в Сыктывкаре. Водители и кондукторы бастуют, требуют легального трудоустройства и белой зарплаты, но изменений не происходит. В этом бизнесе крутятся огромные деньги, в том числе и бюджетные, значительная часть из которых растаскивается по частным карманам. Это ли не ресурс?

— Подобный опыт у нас уже был, все знают, чем это кончилось и где нынче находятся экс-руководители республики и те, кто «рулил» пассажирскими перевозками. Профсоюзы — самая массовая организация. И если мы выведем людей на улицы, то перед выборами «обвалим» любую партию, — завершил выступление Урсу, выразительно глянув при этом на «единоросса» Макаренко.

— Если пенсионный возраст поднимут, на Севере до пенсии мы просто не доживем. Причем проталкивают законопроект довольно цинично, — считает лидер лесного профсоюза Александр Смирнов.

Председатель первичной профсоюзной организации «Монди СЛПК» Александр Слободчиков отметил: так совпало, что сейчас идут отчетно-выборные собрания в коллективах. И он не встретил ни одного человека, который бы поддержал данный законопроект. Легко догадаться, что говорят рабочие. Перспектива, которую обещает правительство (где-то, что-то и когда-то), неясна.

Представитель ЛДПР Михаил Гобанов сказал, что либерал-демократы тоже против принятия законопроекта в том виде, в котором он предложен. Эту позицию в Думе озвучил лидер партии, который предложил другую схему: сколько лет человек отработал официально, столько тысяч и пенсия. Но ПФР «правила игры» постоянно меняет…

Народ пожил — и будет!

Лидер региональной организации коммунистов, депутат Госсовета Олег Михайлов назвал повышение пенсионного возраста варварством, а отношение правительства к своему народу — геноцидом. Стоило бы провести общенародный референдум, прежде чем принимать решение.

— Это обострит ситуацию в регионах. Считаем, что людей обманули: на выборах 18 марта нам никто не обещал повышения пенсионного возраста, роста цен на топливо и увеличения налогов, — заявил О. Михайлов. — Правительство помогает банкирам и олигархам. Народ напрягается, а деньги опять уйдут в офшоры. Надо оздоравливать экономику, а у нас закрывают единственную шахту в Инте. Куда денутся сотни работников?

Не все ораторы поднимались на трибуну. Многие высказывались прямо из зала. Среди них были представители профсоюза АПК, лесной промышленности, рядовые работники производств, пенсионеры и совсем еще молодые люди. Большинство сошлось во мнении, что антинародный законопроект должен быть отозван. В качестве аргументов звучали конкретные цифры и факты. Например, о том, что 59% мужчин на селе не доживают до пенсии. Работодатели уже сегодня не хотят держать людей «за 50», таких «списывают по здоровью». Правительству надо вкладывать деньги в свою экономику, создавать рабочие места, а оно, внося такие изменения, ставит телегу впереди лошади. Молодежь и так уезжает из республики. Таким образом Север просто вымрет…

Разве правительство не просчитывало все эти минусы? Кто и как нас услышит, если даже выйти на акцию протеста теперь — проблема? Что надо сделать, чтобы быть услышанными? Вывести людей на улицу (в Коми 88 тысяч членов профсоюза)?

Люди спорили с властью заочно, им никто не оппонировал. Но власть словно бы присутствовала в зале незримо вместе с пропагандистскими лозунгами о пользе изменений и неуклюжими попытками их оправдать.

И опять вспомнились «черномырдинки» типа: «Курс у нас один — правильный», «Народ пожил — и будет!»

Афоризмы Черномырдина, основанные на «проговаривании потаенного», создали ему репутацию «народного» политика. По мнению ученых, «черномырдинки» являлись «диалогом народа и власти», а обломки чиновничьих штампов в речи премьера выглядели как развенчание государственной пропаганды.

«Балаган мнений»

Когда слово взял представитель партии власти Александр Макаренко, зал затих. По мнению многих выступавших, его роль незавидна, и ему надо было проявить определенное мужество, чтобы прийти на эту встречу.

Кстати, в Ярославле лидера тамошних «единороссов» Михаила Боровицкого уволили только за то, что он предлагал не торопиться с принятием законопроекта. В «ЕР» посчитали, что были не соблюдены «внутрипартийные решения о выработке консолидированной позиции партии, что является недопустимым». Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак сказал, что «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей».

В Коми «балагана мнений», видимо, не случилось. Макаренко отклоняться от линии партии не стал. Он сказал, что в стране 46 миллионов пенсионеров (из них большая часть – работающие), демографическая ситуация аховая:

— Нам тоже много чего не нравится, но мы можем обсуждать и предлагать. Да, «ЕР» критикуют, к нам со всех сторон идет негатив. Но если мы скажем «нет», пенсионная система такой и останется. А она хороша? Я тоже хочу получать достойную пенсию. Я мог бы не приходить на эту встречу, мне неприятно, но зато я смогу сказать — я там был, я участвовал, слышал… Давайте обсуждать, высказывайте предложения, нас услышат, поймут, вникнут. Депутаты у нас хорошие сидят…

При этих словах по залу пробежал смешок.

Готовы протестовать

За проект резолюции проголосовали единодушно. Вкратце он таков: направить председателю ФНПР Михаилу Шмакову обращение с инициативой пикетирования Госдумы с участием представителей профсоюзов всех регионов до даты рассмотрения законопроекта в первом чтении (до 18 июля).

Специальное заявление ФПРК отправила в законодательные органы России и Коми, в российскую и региональную Трехсторонние комиссии. Решено обратиться лично к каждому парламентарию от Коми в Совете Федерации и Госдуме с просьбой не поддерживать данный законопроект.

13 июля в 18 часов профсоюзы намерены провести публичную акцию протеста на Театральной площади.

Людмила КУДРЯШОВА.