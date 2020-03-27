По сообщению пресс-службы Северо-Западного главного управления центрального банка России, годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в феврале снизилась и составила 2,5 процента (после 2,6 % в январе).
Замедление инфляции в округе в феврале было обусловлено влиянием нескольких факторов. Среди них – насыщение продукцией отдельных продовольственных рынков, действие эффекта укрепления рубля в предыдущие месяцы, а также сдержанная динамика потребительского спроса. Годовая продовольственная инфляция в СЗФО в феврале снизилась до 1,4 процента после 1,5 процента в январе.
В большинстве регионов СЗФО годовые темпы прироста цен в феврале по сравнению с январем уменьшились. Наиболее низкая в округе инфляция сохранилась в Псковской области (1,4 процента). Самая высокая годовая инфляция на Северо-Западе в феврале по-прежнему наблюдалась в Коми – 4,2 процента.
Печальное лидерство. Инфляция в Коми в феврале самая высокая среди регионов СЗФО
По сообщению пресс-службы Северо-Западного главного управления центрального банка России, годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в феврале снизилась и составила 2,5 процента (после 2,6 % в январе).