Ухтинка отомстила бывшему мужу сожжением его иномарки.

В Печоре арестовали начинающих наркобизнесменов.

Ухтинец, не оплативший штраф за взяточничество, снова отправится в суд.

Врач военкомата проведет восемь лет за решеткой за «отмазку» призывников от службы в армии.

В Сыктывкаре двое мужчин подозреваются в убийстве знакомого.

В Сыктывкаре за драку с клиентом осудили слесаря-газовика.