«Печора, дыши!» Люди беспокоятся о своем здоровье

18 января, в день рождения города, местные жители организовали флешмоб против сжигания мусора.

Печорцы выразили готовность разделять свой мусор на отдельные фракции с их дальнейшей отправкой на переработку и выступили против сжигания в так называемых термодеструкторах, которое, по их мнению, приведет к выбросам в воздух вредных и ядовитых веществ.

«Печора – это наш родной город, где мы живем, работаем, общаемся друг с другом, проводим совместные мероприятия. Мы любим его и хотим, чтобы жители Печоры дышали чистым воздухом! Требуем Минприроды Коми исключить из территориальной схемы деструкторы для сжигания мусора, которые на самом деле являются обыкновенными печками без сортировочной ленты, без фильтров и не имеют государственной экспертизы», – говорят участники флешмоба.

Напомним, «Региональный оператор Севера» решил избавить республику от мусорной проблемы путем перерабатывания отходов по современным российским технологиям – термодеструкцией. Первые такие установки появятся в Печоре, двух поселках Воркуты и Усть-Цильме. Разработчики технологии уверяют, что термодеструкция безопасна для экологии и с обычным сжиганием мусора ничего общего не имеет. Отходы устраняются при температуре свыше 2000 градусов Цельсия, при этом выделяется много тепловой энергии. Вредный газ не образуется, а отходы превращаются в золу.