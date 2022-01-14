Печора-матушка: ни семги, ни ряпушки? Экологи настаивают на всесторонней экспертизе рискованного проекта, затеянного в дельте северной реки

Обустройство потенциально опасного газохимического комплекса в дельте Печоры на территории Ненецкого округа почему-то не вызывает никаких вопросов со стороны властей Коми. Зато такие вопросы есть у экологов.



Всемирный фонд дикой природы (WWF) отказался участвовать в запланированных общественных слушаниях по проектам строительства объектов газохимического комплекса в Ненецком автономном округе.

Напомним, что Кумжинское газоконденсатное месторождение расположено в непосредственной близости от южной границы заповедника «Ненецкий» и между двух участков заказника «Нижнепечорский». Именно здесь в советское время для ликвидации аварии был осуществлен подземный ядерный взрыв, который в итоге привел к тяжелым экологическим последствиям: пожар пришлось тушить в течение шести лет!

WWF добивается от инвестора в лице компании «Русхим» проведения оценки воздействия на окружающую среду не поэтапной (как это делается сейчас), а комплексной экспертизы – от разработки месторождения до строительства завода по производству метанола и транспортировки готового продукта.

Также фонд настаивает, что при обсуждении оценки воздействия на окружающую среду данного проекта необходимо учитывать бассейновый подход, т.е. привлекать к обсуждению местных жителей и общественников, не только проживающих у Печоры в Ненецком округе, но и в Республике Коми.

Ранее руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников отмечал, что в представленных для обсуждения документах по обустройству газохимического комплекса отсутствует оценка воздействия на водные биологические ресурсы, хотя это ключевой момент для дельты Печоры.

Если «Русхим» проявит заинтересованность в тесном сотрудничестве с экологами, дабы уменьшить обоснованные опасения со стороны жителей НАО и Коми и снять все болезненные вопросы, касающиеся освоения Кумжинского месторождения, то сроки начала реализации газохимического проекта будут сдвинуты как минимум на полгода.

На сегодняшний день только Комитет спасения Печоры высказал свое мнение по поводу освоения Кумжи: без учета позиции жителей Коми к реализации проекта приступать нельзя.

– Тысячу раз надо поду-мать, прежде чем начинать такое опасное производство, – считает председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов. – Очевидно, что в ходе реализации газохимического проекта будет оказано существенное воздействие как на почву, так и на воздух и воды реки Печоры. Неизбежно пострадает проходная рыба – семга, ряпушка и другие, а также их кормовая база. Нельзя исключать и возможное радиационное заражение.

Что касается руководства Республики Коми, то оно по-прежнему занимает позицию стороннего наблюдателя.

Сергей ПАВЛОВ.