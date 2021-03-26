Печора пока еще дышит, но местные активисты-экологи бьют тревогу

На днях в редакцию «Трибуны» обратился житель Печоры, который рассказал, что местная власть борется с экоактивистами, выступающими против установки в районе термодеструкторов. По его мнению, чиновники упорно не желают объясняться с населением, а на запросы общественности отделываются отписками.

17 марта активистка Лариса Пелипенко провела одиночный пикет в так называемом «гайд-парке», выразив протест против строительства термоустановок по утилизации мусора. На плакате, который держала девушка, было начертано: «Печора, дыши! Мы против сжигания мусора». Полиция задержала активистку, был составлен протокол, рассмотрение административного дела в суде намечено на 31 марта.

Многие печорцы уверены, что жалобу в полицию на пикетчицу подали местные чиновники. Активисты считают, что администрация Печоры пытается с помощью правоохранителей подавить экологический протест.

«Печка» на окраине

О планах властей установить в республике 25 термодеструкторов жителям Печоры стало известно в ноябре прошлого года, когда проходило обсуждение Территориальной схемы по утилизации ТКО. Тогда печорцы и узнали, что четыре такие установки появятся уже в ближайшее время в отдаленных местностях, причем одна из них – в Кожве, то есть практически на окраине Печоры.

Горожанам сообщили, что с такой инициативой якобы выступили сами жители Кожвы, но это оказалось неправдой. И тогда экоактивисты решили действовать. В сети была создана группа «Коми против термодеструкторов» для сбора подписей против установки мусоросжигательной «печки».

Авторы петиции предполагают, что под видом термодеструкции реализуется план по строительству мусоросжигательных установок. По их мнению, это опасно: токсичные продукты сгорания мусорных отходов содержат диоксины и другие вредные вещества.

Лиха беда начало

Подписи под аналогичным обращением к главе региона, в Госсовет Коми и в республиканское Министерство природных ресурсов собирали и в других районах республики. Лидер общественной организации «Экологи Коми» Нина Ананина заявила в СМИ, что подписей будет много, поскольку люди возмущены тем, что власти выбрали крайне опасный и неэффективный метод обращения с отходами, а про раздельный сбор отходов, что является краеугольным камнем «мусорной реформы», чиновники просто забыли.

Правда, со временем страсти вокруг установки термодеструкторов поутихли, эта тема ушла на задний план. Однако экоактивисты Печоры не успокоились. Ведь программа не отменена, и, похоже, власти Печоры нацелены на ее реализацию. А между тем сбор подписей продолжается – их уже свыше трех тысяч. Люди ждут четкого и конкретного ответа от власти.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Фото с сайта экоактивистов.