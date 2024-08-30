Печорский район в последние два-три года стал одним из самых проблемных муниципалитетов: коммунальные аварии, коррупция в руководстве местной администрации, дома разваливаются по причине своей ветхости, а тут еще добавились и экологические угрозы.

Только похоже, что запущенная экология – это результат той самой коррупции. Но обо всем по порядку.

По сталинским местам

По обращению бдительных граждан печорские депутаты Алексей Громов и Андрей Синьков провели осмотр участка местности в жилом районе НИБ, где обнаружили траншеи с находящимися там нефтепродуктами, горюче-смазочными материалами, отходами производства и потребления.

Необычное название района объясняется просто – это сокращенное название научно-исследовательской базы санитарного отдела Печоржелдорлага. В корпусах НИБа в сталинские времена лечили заключенных и вольнонаемных. Любопытно, что здесь на несанкционированной свалке в 2022 году была сделана неожиданная находка – местный краевед наткнулся на железобетонный бюст Сталина (вес примерно 200 кг). Видимо, от него избавились осторожные начальники во время развенчивания культа Сталина в 50-х годах.

Не верь бумаге!

Затем в НИБе появился асфальтобетонный завод. Он также ушел в небытие – его несколько лет назад ликвидировали, но земельный участок никто и не собирался приводить в порядок, поэтому он сейчас находится в таком ужасном состоянии. А еще есть реальная угроза экологической катастрофы районного масштаба, поскольку опасные жидкие отходы находятся в непосредственной близости от одного из водозаборов МУП «Горводоканал».

Каким-то чудесным образом чиновники подписали все бумаги, подтверждающие, что земля в НИБе вроде как рекультивирована и претензий к бывшим собственникам нет. По словам Алексея Громова, все похоже на то, что документы подписывались без осмотра местности. А возможно, имелся корыстный умысел со стороны чиновников из местной администрации. В любом случае придется разбираться в этой скандальной истории.

Отходы – в лес

Разбираться надо и в истории с вывозом и складированием отходов 4 и 5 класса опасности (пластмасса, цемент, кирпич, текстиль, изделия из древесины и так далее) в лесополосы пригорода и района после разборки дома №69 по Печорскому проспекту.

Этот дом в Печоре получил федеральную известность после того, как 11 мая этого года в нем обрушилась одна из секций. А ведь еще в марте 2021 года местные депутаты от оппозиции настаивали на том, чтобы признать дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Слова подкреплялись соответствующим заключением специалистов о том, что жилой объект представляет опасность для жильцов.

Но что сделала мэрия? Назначила дополнительное обследование в подконтрольном учреждении «Управление капитального строительства». Оно и радо стараться, по итогам новой проверки появилась бумага о том, что дом плохонький, но жить в нем еще можно. Так что ни проводить капитальный ремонт, ни расселять жильцов чиновники не стали.

Разбросали по округе

Теперь еще выясняется, что в Печоре некому и толком строительный мусор утилизировать. Коммерсанты не придумали ничего лучшего, как его просто разбросать по округе. Ориентировочно было совершено более 50 рейсов грузовиков (с объемом кузова более 20 куб. метров) с мусором. Теперь кто-то должен за этот бардак понести ответственность.

Все тот же Алексей Громов подготовил обращение в Печорскую природоохранную прокуратуру о незаконном складировании строительного мусора, к расследованию противоправных действий подключился отдел по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Печоре.

Без руля и ветрил

Только два приведенных выше факта, а есть еще и другие, свидетельствуют не только о том, что вопросы сохранения окружающей среды для местной власти – побоку, но и о том, что сама эта власть просто не способна навести порядок. В кабинетах местной администрации сидят «ждуны», которые считают, что ничего не надо менять, а что касается проблем, то они как-нибудь сами собой разрешатся.

Печора уже почти год находится в состоянии неопределенности и безвластия. Глава администрации Печоры Валерий Серов, задержанный по подозрению в коррупции, до сих пор формально числится на своем посту.

Напомним, что господин Серов был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие установило, что глава района, действуя в сговоре со своим заместителем Андреем Канищевым и подставными подрядчиками, занимался обманом и откатами на миллионы рублей, нанося серьезный ущерб бюджету и интересам печорцев.

Серова – в отставку!

Ситуация с властью в Печоре остается неопределенной. Обязанности главы местной администрации временно исполняет Галина Яковина. Но она не обладает всей полнотой власти, необходимой для решения накопившихся проблем.

Местные депутаты от оппозиции 16 августа подготовили очередное обращение об отставке Валерия Серова. Но единства в депутатском корпусе по этому вопросу нет, поскольку представители партии власти пытаются все оставить как есть.

Остальные же депутаты считают, что назначение нового главы района – это единственный способ преодолеть кризис в Печоре.

Помним Виктора Фатеева

Что касается упомянутого выше Андрея Канищева, то напомним: он получил 10 лет колонии строгого режима за гибель звукорежиссера Виктора Фатеева.

Вечером 20 августа 2022 года замглавы районной администрации во время праздничных мероприятий в честь Дня Республики Коми, находясь в нетрезвом состоянии, на сцене, установленной на главной площади Печоры, нанес несколько ударов кулаком по лицу звукорежиссера мероприятия. Потерпевший упал с ведущей на сцену лестницы и ударился головой об асфальт, через несколько дней он скончался.

Коррупция и наркотики

Глава администрации Печоры Валерий Серов и его заместитель Андрей Канищев оказались совершенно случайными людьми во власти. И сколько таких еще бедовых управленцев в других районных и городских администрациях? К сожалению, много: в Инте задержан глава администрации за какие-то сомнительные сделки, в Воркуте вдруг выяснилось, что чиновники подсели на наркоту… Вообще, что происходит в Республике Коми? Глава региона на эту тему молчит, а что тут скажешь – это его кадры мелькают в криминальных сводках. За них ему рано или поздно придется держать ответ.

Сергей МОРОХИН.