Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Елена Иванова, побывавшая недавно в Печоре по «сигналу» о гигантских свалках вокруг города, заявила: «Борьба со свалками входит в основную повестку ОНФ. За два года проводимой «мусорной реформы» мы повидали всякие свалки. Но с такими масштабными загрязнениями зеленых зон, как в Печорском районе, столкнулись впервые».



В жалобе, полученной от общественников, сообщалось, что в результате «мусорной реформы» городской полигон ТКО перестал принимать мусор от организаций (кроме машин ООО «Ухтажилфонд»). Поэтому мусор складируют куда угодно, и свалки в зеленых зонах стали образовываться с гигантской скоростью.

Эксперты ОНФ выяснили, что организация ООО «Консул», ранее обслуживающая местный полигон ТКО, работала без соответствующей лицензии. А новая организация – «Центр экологического партнерства», – приступившая к работе в августе, столкнулась с массой проблем, копившихся годами.

Активисты ОНФ зафиксировали две большие мусорные свалки в лесу под Печорой. Первая расположена в районе 15 км автодороги от райцентра до поселка Белый-Ю. Здесь обнаружена целая россыпь больших свалок бытовых и промышленных отходов. Причем мусор сваливают не только в лес, но и в местные озера и малые речки. Еще одна гигантская свалка находится в зеленой зоне поселка Изъяю, входящего в городское поселение Кожва.

«Ситуация очень нестандартная и тревожная. Для того, чтобы новый оператор полигона ТКО начал работать с соблюдением норм экологического законодательства, необходимо время для получения всех санитарных заключений и экспертиз. Сейчас нужно срочно принять план переходного периода по организации вывоза мусора в Печоре. Иначе мы столкнемся с экологической чрезвычайной ситуацией», – отметила Е. Иванова.

Активисты ОНФ обратились в администрацию Печорского района, а также к оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами – в компанию «Ухтажилфонд» – и региональное Минприроды с предложением принять срочные меры для ликвидации гигантских свалок в зеленых зонах возле города.