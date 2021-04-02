Жильцы дома № 55 по ул. Стадионной в Печоре на протяжении нескольких лет добивались расселения. А в результате и вовсе лишились жилья…

Опасно для жизни

Как рассказала «Трибуне» Мария Кареева, двухэтажный кирпичный 12-квартирный дом построен в 1959 году. С тех пор сильно обветшал. По всему дому разросся грибок, пожирающий не только деревянные элементы крыши, но и кирпичные, бетонные части. По зданию пошли глубокие трещины, перекосились окна, двери, просел и треснул фундамент.

Межведомственная комиссия признала дом аварийным, подлежащим сносу. Из акта от 26 декабря 2017 года следует, что повреждения вызваны естественным износом конструкций здания вследствие длительной эксплуатации, превышающей нормативный расчетный срок, без проведения капитального ремонта.

Тогда в администрации города Печоры жильцов заверили, что из аварийного дома переселят до июня 2021 года. Но потом, по словам Марии Кареевой, чиновники передвинули срок переселения до 2025 года.

«Это же издевательство! Там опасно жить», – говорят жильцы. И паникуют они не зря: в доме уже было несколько обрушений. В конце лета 2020 года в первом подъезде произошел частичный обвал второго этажа. Жильцы обратились в администрацию в начале сентября с просьбой ускорить процесс переселения, на что получили ответ, что муниципалитет не может приобрести квартиры. В декабре 2020 года второе обрушение – частичный обвал квартиры во втором подъезде. В январе 2021 года люди снова обратились в мэрию, писали коллективные письма. И получили стандартный отказ.

И вот очередное обрушение: 17 марта в первом подъезде рухнули межэтажное перекрытие второго этажа и большая часть чердака. Хорошо, что никого не убило…

После этого 18 марта в Печоре экстренно создали комиссию. К аварийному дому на Стадионной выезжали сотрудники администрации, начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Печоры, сотрудники МЧС и «СПАС-Коми». Двери подъездов злополучного дома заколотили. Теперь жильцам запрещено туда заходить. В акте, который подписал начальник Печорского Управления по делам ГО и ЧС А. Шадчин, говорится: высокая вероятность обрушения чердачного перекрытия всего здания, что несет угрозу жизни для проживающих в здании.

– Люди остались на улице без жилья. С собой разрешили взять только самое необходимое: личные вещи и документы. Все осталось в квартирах, в том числе мебель, бытовая техника, – рассказывает Мария Кареева.

– Неужели администрация ничего не предложила? – спрашиваю Марию.

– Предложили комнаты в общежитии, в которых нет условий для проживания пенсионеров. А в этом доме в основном пенсионеры и проживали, среди них, кстати, и моя мама.

По словам Марии, некоторые перебрались временно к родственникам, друзьям. А некоторые были вынуждены вернуться: идти некуда, а снять жилье они не могут.

Сами отказались?

По сообщению заместителя руководителя администрации Андрея Канищева, помощь жильцам аварийного дома предлагали, но они отказались заселяться в общежитие с местами общего пользования. А другое жилье администрация пока предложить не может.

Что касается переселения печорцев, то по закону в региональную и, следовательно, муниципальную адресную профильную программу на 2019-2025 годы могут быть включены только многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Дом № 55 по ул. Стадионной в эту категорию не попадает.

Поэтому печорцы сейчас собирают документы для суда.

«Вылезем через окно…»

Нина Николаевна и Валерий Иванович Сусловы проживают в этом доме с 2002 года. Квартира у них на первом этаже в первом подъезде.

– Вам не страшно, ведь в любой момент дом может рухнуть?

– Конечно, страшно. Но идти некуда. А куда мы пойдем? В общежитие, что ли, где общий туалет, общая душевая? А тут у нас трехкомнатная квартира. Сколько средств в нее вложено! В первом подъезде тоже вернулись три семьи. У соседки Ларисы дочь с ребенком вернулась. Надеемся, что больше не обвалится. Хотя кто его знает. Сегодня снег упал на проходе, кусок шифера снес. Но еще не весь снег сошел, наверное, еще снимет. Я думаю так: если обвалится, где было обрушение, нас сразу не достанет. Рухнет на ступеньки, а мы с женой вылезем через окно, – надеются на чудо супруги Сусловы.

– Может, лучше снять жилье?

– А на что? Пенсия у меня небольшая, у супруги вообще мизерная – 13 тысяч рублей. Если снять жилье, то надо примерно 10 тысяч платить. За квартиру тоже надо платить, каждый месяц выходит 5 тысяч. Хоть дом и признан аварийным, но нас не освободили от коммунальных платежей. Да и в последнее время у супруги ухудшилось здоровье, много денег уходит на лечение. Мы уж здесь останемся…

Екатерина МАКАРОВА.