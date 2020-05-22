Печорцы обсуждают свежий анекдот о появлении нового «районного праздника»: 19 мая Совет города принял отставку главы муниципалитета Натальи Паншиной.

Анекдот простой: 19 мая вечером по случаю отставки мэра горожане выпили все шампанское! На следующий день стало известно, что в приказе не учтены какие-то формальности, а потому мэр будет восстановлена в должности, и вечером 20 мая в городе кончилась водка: народ пил с горя…

Ситуация на самом деле выглядит весьма странно: горожане знают, что депутаты приняли обращение к исполняющему обязанности главы региона В. Уйба, в котором просили дать согласие на досрочное прекращение полномочий руководителя муниципалитета Натальи Паншиной. В пояснении были указаны причины, заставившие депутатский корпус вынести решение о недоверии своему руководителю и признании ее действий несовместимыми с занимаемой должностью.

Восьмая по счету

В то же время в ряде республиканских СМИ появились сообщения о том, что «депутаты Совета Печоры на внеочередном заседании приняли отставку руководителя района Натальи Паншиной. Сити-менеджер покинула пост по семейным обстоятельствам». Другими словами, о недоверии и досрочном увольнении даже не упоминалось. А на городском портале «Печорское время» «ВКонтакте» появилось обращение самой экс-главы, в котором она подчеркивала, что уволилась именно по семейным обстоятельствам.

Правда, вскоре на том же портале было размещено разъяснение происходящего, где давалась оценка деятельности ушедшего в отставку главы муниципалитета:

«Продержалась она в должности 2 года и 3 месяца. Таков в среднем срок пребывания у власти местных топ-менеджеров, начиная с 2011 года. Паншина была восьмой по счету с данного периода. Обещала работать долго и упорно, но не задалось. Что именно? Расскажут проверки, которые последуют со временем. Ее «достижения» на поприще главы района будут интересны нашему сообществу».

За кулисами событий

Редакция располагает копией обращения группы депутатов к председателю Совета МР «Печора» Федору Ненахову, в котором перечислены 10 пунктов, говорящих о том, что глава муниципалитета не справляется с возложенными обязанностями, а поэтому народные избранники и потребовали ее освобождения от должности. В обращении также предлагалось уведомить о принятом депутатском решении руководство региона и получить от него согласие на досрочное увольнение.

Всем известно, что назначение на должность главы муниципалитета — процесс многоступенчатый, он решается в верхах, а депутаты лишь утверждают предложенную кандидатуру. Так же, вероятно, действует и механизм отставки. Поскольку наш источник в Совете Печоры не располагает данными о том, как шел процесс согласования в данном случае, известно только то, что вопрос об увольнении в Сыктывкаре не был отвергнут. И это настроило депутатов на оптимистический лад: они решили, что «наверху» адекватно оценили сложившуюся в Печоре ситуацию. А вот с формулировкой ситуация пока не прояснилась.

Если же судить по сайту «Печорское время», его некоторые читатели и в самом деле праздновали отставку главы муниципалитета с шампанским. Более того: они надеются на то, что деятельности Н. Паншиной в скором времени будет дана адекватная оценка.

Анатолий ПОЛЬКИН.