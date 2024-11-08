Наступление календарной зимы в Печоре, как это часто бывает, стало неожиданностью для чиновников: жилищно-коммунальное хозяйство города оказалось не готово работать в условиях приближающихся холодов.

«Трибуна» уже не раз писала о многоэтажном доме по адресу: ул. Западная, 47, в котором 116 жилых помещений, из них 88 подлежат расселению (67 помещений находятся в частной собственности, 21 принадлежит муниципалитету). Еще в мае экс-глава Коми Владимир Уйба дал поручение расселить жильцов из разрушающегося дома. На этом вся «помощь» и закончилась.

Тепла не ждите!

Людей, по сути, приговорили замерзать, поскольку дом остался без отопления. Управляющая компания «ВМ Кристалл» заранее предупредила, что с 21 октября не обслуживает этот дом: «Мы не имеем отношения ни к отоплению, ни к водоснабжению, в целом не отвечаем за содержание и ремонт общего имущества…» Соответствующее соглашение с администрацией МО «Печора» расторгнуто.

Ситуация выглядит апокалиптической, поскольку «снят с довольствия» не только выше указанный многоквартирный дом, а вместе с ним еще более 90 домов в городе и районе! Лицевые счета собственников закрыты, заявки/обращения не принимаются.

Теперь муниципалитету надо искать новую компанию, которая бы взялась за обслуживание домов. А кому это надо, когда система ЖКХ находится в полуразрушенном состоянии, почти треть печорских многоквартирных жилых домов официально считаются аварийными и ветхими. Заметим, что тот ужасный дом по адресу ул. Западная, 47 в этих списках не значится. То есть ситуация еще хуже, если копнуть поглубже.

Министр ушел в отставку

Метеорологи обещают вроде как мягкое вхождение Печоры, да и в целом Республики Коми, в зиму, экстремальных морозов пока не предвидится. Но это единственный плюс в нынешней кризисной ситуации, а потом идут одни минусы, поскольку непонятно кто должен разруливать всю эту сложную ситуацию. До сих пор неизвестно, кто возглавит муниципалитет после отставки Валерия Серова, который уже более года находится под стражей (подозревается в коррупции). Но самое главное – где взять новую управляющую компанию? Что-то не видно очереди из желающих.

А в минувшую среду стало известно, что написал заявление об уходе министр строительства и ЖКХ Республики Коми Андрей Селиванов, проработавший в новой должности всего 45(!) дней. Официальных комментариев по этому поводу не последовало. Хотя господина Селиванова можно понять: кому охота нести ответственность за дичайший развал всей жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионе? Особо тяжелое положение помимо Печоры сложилось в Воркуте, Вуктыле и Емве.

Жизнь «по-новому»

А тем временем жители Печоры уже осознали прелести жизни «по-новому», то есть без управляющей компании. Местный депутат Денис Гудзоватый прислал в редакцию фото, на котором запечатлен коммунальный «погром» в доме по адресу ул. Гагарина, 7. Этот адрес известен многим жителям и гостям Печоры, поскольку там долгие годы находилось самое известное местное увеселительное заведение – ресторан «Печора».

У ресторана менялись собственники, менялись управляющие компании, которые, как теперь выясняется, занимались лишь косметическим ремонтом. В итоге в подвале дома из прогнивших труб льется вода, из окон клубится пар. Все подвальное помещение «убито»! Многоквартирный дом пошел трещинами. До октября этого года он также обслуживался УК «ВМ Кристалл», поэтому жильцам страшно и непонятно, что делать и как дальше жить.

Действительно, что делать, пока не знает никто. Все это коммунальное безобразие в Печоре с полным основанием можно назвать разрухой. И кто за нее должен нести ответственность?

Сергей МОРОХИН.