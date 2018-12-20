Печорцы требуют снизить тариф за вывоз мусора

В прошлое воскресенье в Печоре состоялся митинг. На площадь Победы вышло около 250 местных жителей. По меркам «тихой» Печоры, это была самая массовая за последние годы акция протеста.



Участники митинга выразили недовольство по поводу выбора региональным оператором ООО «Ухтажилфонд», отметив, что сделано это поспешно. К тому же основной соперник, участвовавший к аукционе, был отстранен и на данный момент оспаривает итоги конкурса в Арбитражном суде. Кроме того, собравшиеся потребовали снизить цену за сбор и утилизацию твердых бытовых отходов до 30 рублей.

Вот что рассказал организатор акции Ренат Панкратов корреспонденту портала «7х7»:

— Мы требуем пересмотра, требуем честного конкурса и адекватной цены с указанием четкой калькуляции: где, куда, когда. Плюс без вреда экологии, окружающей среде. Она у нас очень чувствительна. Легкие России — это тоже мы, у нас тут леса, чистые реки. Здесь собрались разумные люди, которые выдвигали разумные требования, не какие-то заоблачные из области фантастики, как всякие навальные, спонсируемые из Госдепа. Это простой народ на энтузиазме пришел и конструктивно просит (пока еще просит) обратить внимание и разобраться, — заявил Панкратов «7×7». — В новейшей истории Печоры это самый большой митинг, народный. Ни одна партия ни разу столько народу не собрала за все это время ни по одной проблеме.

Собравшиеся единогласно проголосовали за предложенную резолюцию, в которую вошли следующие требования: провести новый конкурс по выбору регоператора на законных основаниях под контролем главы региона Сергея Гапликова и общественной организации «Комитет спасения Печоры», снизить тариф на обращение с отходами до 30 рублей с проживающего, исключая несовершеннолетних, и до 50 руб. — с каждого двора в деревнях.

Как заявил Ренат Панкратов, печорцы намерены провести еще один митинг, который будет посвящен строительству мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.