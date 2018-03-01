Печорские летчики не хотят переезжать в Ухту

Коми — огромный край. По территории — 13 Бельгий. Но попробуй до этих «Бельгий» добраться! Многие населенные пункты отрезаны от «большой земли»: нет дорог, нормальной мобильной связи, не говоря уж об интернете.

Любая болезнь в таежной глубинке смертельно опасна. До районных больниц — десятки, а то и сотни километров по бездорожью. Сердечников и беременных везут в больницу на лошадях или на моторных лодках. Бывает, что и в одной лодке с мертвецами — потому что и вскрытие делают только в райцентре.

Проблемой экстренной помощи жителям труднодоступных районов наконец-то озаботилась и федеральная власть. Была принята специальная программа по развитию санитарной авиации. В числе 34 регионов в эту программу попала и наша республика. За ее реализацию отвечает Минздрав РК.

Ранее для нужд санавиации в Коми уже было задействовано два вертолета АО «Комиавиатранс». А недавно приобретен в лизинг еще один вертолет МИ-8 с медицинским модулем. Он базируется в Ухте, где с 1 января прошлого года Территориальный центр медицины катастроф открыл свой филиал.

На сегодня в распоряжении Ухтинского филиала два автомобиля скорой помощи класса «С», три врача анестезиолога-реаниматолога, пять фельдшеров скорой медпомощи. А в последнее время появились разговоры о том, чтобы усилить Ухтинский филиал и по «воздушной» линии перевести туда шесть экипажей из Печоры.

Однако сами печорские летчики не в восторге от этой идеи. У них имеются свои аргументы.

Как усилить, чтоб не ослабить?

— Чтобы усилить Ухтинский отряд, надо отправить туда 6 экипажей, то есть 18 человек, — рассказывает командир Печорского летного отряда Сергей Соловьев. — Но летчики не хотят переезжать — тут у них квартиры, семьи, налаженный быт. Вахта — тоже не дело. «Мы лучше перейдем в другую компанию», — говорят пилоты. То есть региональная авиакомпания может потерять опытных специалистов, которых, к слову, и так немного.

Но даже это не главное. Главное в том, что в Печоре тоже есть филиал Центра медицины катастроф, он открылся на два года раньше Ухтинского и выполняет весьма серьезный объем работы. За 2017 год Печорский летный отряд выполнил по заданиям Центра 220 вылетов (159 — из Печоры, 14 — из Усть-Цильмы, 27 – из Усинска, 22 — из Воркуты).

— Если во главе угла стоит правило «золотого часа» (время доставки врача к больному и вывоз его в ближайший медицинский центр), то логично найти оптимальную точку дежурства борта санавиации, — продолжает С. Соловьев. — Больше всего труднодоступных поселений находится в Печорском, Ижемском, Усть-Цилемском, Усинском, Интинском и Удорском районах. Чисто географически центром всех этих районов является Печора.

Для круглосуточного дежурства авиакомпании необходимо обеспечить место базирования вертолета с условиями быстрого техобслуживания. А при необходимости — устранения неисправностей, вплоть до замены на резервный борт. Нужно сконцентрировать необходимое число экипажей и бригад технического состава, организовать работу всех служб (диспетчеров, водителей, метеорологов). Все это давно и слаженно работает в Печоре.

По словам С. Соловьева, больные редко нуждаются в том, чтобы их доставляли в крупные специализированные центры. Чаще всего они вывозят беременных, травмированных в ДТП и других пострадавших в ближайшие районные больницы. Зачем, к примеру, человека с переломом ноги из Денисовки везти в Ухту, если гораздо ближе Усинская больница? И кто потом будет доставлять его из

Ухты обратно? За чей счет?

Самая затратная часть санитарных рейсов — это полетное время. Надо четко понимать расстояние от базы дежурного вертолета до определенного района. Поступает, к примеру, заявка из села Мутный Материк: инсульт, надо доставить больного в Усинск. Если вертолет летит по маршруту: Ухта — М. Материк — Усинск — Ухта, то полетное время составит 4 ч. 30 минут. Но есть другой вариант: Печора — М. Материк — Усинск — Печора — 2 ч. 30 мин. То есть гораздо быстрее и экономнее. Расстояние Ухта — Усинск — 330 км, Печора — Усинск — 100 км.

И так по каждому району. В большинстве случаев полетное время с вылетом из Печоры — значительно меньше. Кроме того, физико-географическое расположение Печоры более благоприятно и по метеоусловиям. В Ухте из-за относительно высокого расположения аэродрома (+145 м над уровнем моря) часто наблюдается низкая облачность, особенно в ночное время и утренние часы.

«По всем условиям выполнение полетов по заявкам Территориального центра медицины катастроф РК вылеты целесообразнее делать из Печоры», — убежден С. Соловьев. Так зачем же ломать то, что есть? Зачем, укрепляя Ухтинский филиал, «раздевать» Печорский?

На очереди — Воркута

Свою точку зрения печорские летчики уже изложили министру здравоохранения Коми Дмитрию Березину, вице-спикеру Госсовета РК Владимиру Косову и даже новоиспеченному мэру Печоры Наталье Паншиной. Все согласились, что рациональное зерно в их аргументах есть.

«Рубить с плеча» никто не собирается. Тем более что помимо уже упомянутых выше филиалов на повестке дня стоит создание филиала Центра медицины катастроф в Воркуте. Это существенно расширит охват полетов, включая территории Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, считают специалисты. С учетом того, что больницы Воркуты обладают значительным резервом мощности по обслуживанию пациентов, в перспективе город может стать межрегиональным центром по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.

Игорь АРТЕМОВ.

P.S. По поручению Президента РФ на развитие санитарной авиации в стране запланировано свыше 10 миллиардов. В 2017 году было выделено 3,3 млрд рублей. (Коми «перепало» из них 152 миллиона. Львиная часть средств ушла на закупку винтокрылой машины у холдинга «Вертолеты России» и проектные работы по строительству вертолетной площадки в поселке Шудаяг.) Как, когда и сколько республика получит на дальнейшее развитие санавиации — пока не известно.