Печорские власти «замахнулись» на детскую библиотеку

Вслед за школами и поликлиниками «оптимизаторы» в Коми добрались и до библиотек, в том числе детских.

Туда, где пахнет рыбой

По словам жителей Печоры, оптимизация библиотечных учреждений в городе началась еще минувшим летом. Сначала сделали «обрезание» детской библиотеке, находящейся по ул. Марии Булгаковой, 22. Оптимизация коснулась и филиала детской библиотеки, которую переименовали в «Библиотеку номер 1», оставив здесь лишь трех работников.

До конца года власти планируют открыть в городе молодежный центр и отдать ему помещения нынешней библиотеки № 1. Похоже, чиновники давно «положили глаз» на это добротное, уютное здание, не требующее ремонта и находящееся рядом с администрацией.

— Городские чиновники хотят перенести библиотеку на второй этаж здания Рембыттехники. Но это помещение не соответствует санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности, — считает жительница Печоры Юлия Яблонская. — Со второго этажа даже нет запасного выхода. Маленьким читателям будет небезопасно находиться в этом строении. На первом этаже размещается продуктовый рынок. И от рыбной продукции во все помещения идет специфический запах…

— Под видом «перемещения» библиотеку могут и вовсе закрыть. Хотя в городе полно пустующих зданий. Ради «галочки», чтобы отрапортовать вышестоящей власти, муниципальные чиновники спешат открыть досуговое учреждение для взрослой молодежи, при этом ущемляя права детишек! — говорит Наталья Савешкина. — Эта библиотека одна из лучших в городе. Со своими двумя девочками-школьницами мы активно ее посещаем, готовимся там к занятиям. Работники библиотеки помощь оказывают при подготовке к урокам по коми литературе и краеведению.

Приходят целыми классами

— Библиотека отвечает всем требованиям современного читателя. В наших стенах проводятся творческие встречи с писателями республики, у нас есть клуб по

обучению азам компьютера и информационной безопасности, — рассказала «Трибуне» главный библиотекарь Надежда Погорелова. — До оптимизации мы являлись филиалом детской библиотеки. Но и теперь, после переименования, 80 процентов наших читателей — детская аудитория. Библиотеку посещают и малыши, и подростки, и взрослые, и пожилые. Целыми классами приходят школьники. Рядом с нами размещается коррекционный интернат, и мы проводим занятия с особенными детьми. Всего же мы обслуживаем три тысячи пользователей. Библиотечный фонд составляет 15 тысяч экземпляров.

Библиотека, которой почти три десятка лет руководит Надежда Погорелова, занимает площадь почти 200 кв. метров. Недавно там был проведен хороший ремонт, закуплена современная мебель.

«Нет вариантов»

— Вопрос о закрытии библиотеки не ставится. А необходимость ее переселения возникла в связи с открытием в городе молодежного центра. Он будет рассчитан не только на работающую молодежь, но и школьников, — пояснила «Трибуне» начальник управления культуры МР «Печора» Ксения Потапова. — Площадь, которую предлагаем под библиотеку, находится в здании муниципального предприятия «Рембыттехника». Пока других вариантов нет. Помещение под библиотеку будет располагаться в отдельном крыле. Имеются свои преимущества: видеонаблюдение, пожарная сигнализация, круглосуточная охрана. На окнах уже установлены пластиковые окна. Все будет сделано с учетом пожарной безопасности, согласовано с надзорными органами.

Однако многие печорцы не согласны с таким решением. Они направили коллективное обращение губернатору Коми Сергею Гапликову с просьбой «не трогать детскую библиотеку».

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. В отличие от печорских чиновников ижемцы позаботились о своих маленьких читателях. В конце октября детская районная библиотека отпраздновала новоселье. Их перевели в бывшее здание государственной аптеки, в котором был проведен ремонт. Большая площадь позволила библиотеке обустроить отдельные помещения под читальный, краеведческий залы, а также игровую комнату. До этого маленькие читатели ютились в крохотном помещении местного Дома культуры.