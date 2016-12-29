Печорского главу снова оштрафовали

Глава администрации МО ГО «Печора» Андрей Соснора в очередной раз оштрафован за пренебрежение к закону.



Недавно Печорская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства в деятельности органов местного самоуправления и выявила факт заключения муниципального контракта при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств. Установлено, что в январе-феврале 2016 г. глава администрации муниципального района «Печора» заключил два муниципальных контракта. Один — с ООО «Строительно-монтажное предприятие» на сумму 1,3 млн рублей на выполнение работ по капремонту трубопровода холодного водоснабжения по улице Школьной, второй — с ООО «СанТехСтрой» на выполнение капремонта сетей водоснабжения и водоотведения с ценой контракта 4,1 млн рублей.

Его подчиненные из бюджетно-финансового отдела мэрии указывали на отсутствие в бюджете средств на оплату этих работ, тем не менее, градоначальник контракты заключил.

Печорский межрайонный прокурор возбудил в отношении А. Сосноры дело об административном правонарушении, а мировой судья назначил чиновнику наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тыс. рублей.

В сентябре «Трибуна» в статье «Победные реляции оказались фикцией» сообщала, что Андрея Соснору уже штрафовали на 20 и 30 тысяч рублей — причем за то же самое нарушение законодательства по заключению муниципального контракта. Градоначальник в обоих случаях проявил самоуправство.

Тогда газета высказала предположение, что сентябрьский штраф — не последний. По мнению окружения главы, вскоре он может предстать перед судом еще по шести случаям заключения контрактов при отсутствии денег на их оплату.

Как уже сообщалось, глава администрации отчитался перед республикой о сдаче в эксплуатацию шести домов для переселенцев, седьмой будет сдан в декабре. Причем все это оказалось фикцией, поскольку о завершении строительства на самом деле речь не шла: часть объектов еще даже не начинала строиться. Но не это главное в данном случае: часть контрактов на строительство упомянутых домов по первому этапу была заключена при отсутствии бюджетных ассигнований! Другими словами, по личному распоряжению главы администрации.

Анатолий ПОЛЬКИН.