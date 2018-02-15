Печору возглавила Наталья Паншина

Депутаты избрали на пост руководителя администрации муниципалитета Наталью Паншину.



На вакантную должность претендовали Наталья Паншина, исполнявшая обязанности руководителя местной администрации, бывший директор отделения «Печорские электрические сети» Григорий Бусыгин и инспектор ветнадзора Светлана Василевич. Прежний глава района Андрей Соснора и его заместитель по ЖКХ и строительству Сергей Кислицын также подавали заявления об участии в конкурсе, но потом отозвали свои кандидатуры.

В ходе выборов депутаты муниципального Совета поддержали Н. Паншину. По данным «Комиинформа», за ее кандидатуру проголосовали 23 из 27 депутатов. Один бюллетень был в поддержку Г. Бусыгина.

После избрания Наталья Паншина совместит должности руководителя администрации и главы муниципалитета. Официально в должность она вступит 21 февраля.