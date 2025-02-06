Пеллер нас покидает (Блиц от 7 февраля)

Генеральный директор СЛПК Клаус Пеллер принял решение об уходе со своего поста с 5 марта.

Г-н Пеллер проработал на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе в общей сложности более 12 лет. За годы его руководства на предприятии были реализованы масштабные инвестиционные проекты, нацеленные на модернизацию и рост производственных мощностей. О том, кто будет назначен на позицию генерального директора АО «СЛПК», будет объявлено дополнительно.

Мартиролог опять пополнился

В ходе специальной военной операции погибли восемь военнослужащих из Коми.

Даниил Кузиванов и Дмитрий Епов из Сыктывкара, Максим Бибик из Воркуты, Владислав Ворфоломеев, уроженец с. Носим Усть-Куломского района, проживал в Сыктывкаре, Александр Павельчук из села Усть-Уса Усинского района, Иван Момотов из села Ыб Сыктывдинского района, Дмитрий Жицкий, уроженец Инты, и Алексей Миронов из Печоры.

Как здоровье чемпионки?

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину перевели из реанимации в кардиологию.

Как сообщает «Матч ТВ», врачи оценивают общее состояние бывшей спортсменки как средней степени тяжести. Напомним, 72-летняя Раиса Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована в одну из больниц Сыктывкара. 17 декабря ее перевезли в Национальный медицинский центр имени В. Алмазова в Санкт-Петербурге. Там поначалу состояние пациентки немного улучшилось, затем ее вновь перевели в реанимацию. В настоящее время, как сообщают врачи, инсульт уже не угрожает ее жизни, однако организм Раисы Петровны может пострадать от его последствий.

Наследников «пробьют» по базе

Нотариусы будут проверять подлинность документов о родстве по единой базе ЗАГС.

Соответствующие поправки в закон вступили в силу 5 февраля. Нередко за наследством приходят мнимые родственники, выставляющие себя «безутешными племянниками», «забытыми сестрами», «брошенными мужьями» и прочие. Теперь нотариус сможет точно узнать, действительно ли за деньгами пришла настоящая родня покойного. Скорее всего, и услуги нотариусов «подскочат» в цене.

«Похоронные» деньги

С 1 февраля размер социального пособия на погребение с учетом районного коэффициента и индексаций составит от 11 до 14,6 тыс. рублей.

В гарантированный перечень услуг входят предоставление и доставка гроба и предметов, необходимых для погребения; перевозка умершего на кладбище и погребение. Если речь идет о погребении умерших, у которых не было супруга, родственников или иных законных представителей, список услуг иной: помимо доставки гроба, перевозки и погребения в него входят также оформление документов и облачение тела.

Мэр Ухты сдал оружие

Магомед Османов принес свои ружья в отделение Росгвардии.

«Сегодня сдал свое личное оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы. В дальнейшем оно отправится бойцам спецоперации, – написал он на своей странице в соцсети. – Эти ружья были куплены давно, они более нужны на СВО, чем мне, поэтому принял такое решение».

Из плена – на родину

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 150 на 150 человек.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова, по предварительным данным, четверо из них являются военнослужащими из республики. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии, позже их перенаправят в Россию. Всего за 2024 год в ходе обмена пленными в Коми удалось вернуть 40 военнослужащих.

Мед из Коми завоевал золото

Продукция пчеловода из села Лэзым Сыктывдинского района признана лучшей на международном конгрессе пчеловодов ApiGlobal.

Мед с пасеки Андрея Полуэктова завоевал золотую медаль в номинации «монофлорный кипрейный мед» на X международном конгрессе пчеловодов, который проходил с 23 по 25 января в Уфе. Обменяться опытом и укрепить международные связи собрались более 150 пчеловодов из 39 регионов России, а также Армении и Китая.

Всероссийский диктант

8 февраля в честь Дня российской науки и 80-летия Победы состоится просветительская акция.

Принять участие в ней может любой желающий. Тест станет доступен на сайте диктант.наука.рф уже в эту субботу в 10.00, но предварительно необходимо пройти регистрацию.Диктант состоит из 25 вопросов об открытиях и достижениях советских ученых, которые внесли вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне.

Опасные «ватрушки»

Ежедневно на несанкционированных горках травмируются от 2 до 4 маленьких сыктывкарцев.

С начала зимнего сезона к сыктывкарским травматологам обратилось уже более 180 детей, получивших травмы при катании на тюбингах. Большая часть пострадавших – дети младшего школьного возраста. Травмы у обратившихся различные – от ушибов до переломов, причем иногда довольно тяжелых. Опасность тюбингов в том, что они неуправляемы. Ребенок, катясь с горки, не может ни затормозить, ни свернуть в случае опасности.

Глава не хочет уходить

На этой неделе в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что 12 марта 69-летний глава администрации Удорского района Николай Жилин якобы уходит в отставку.

Те же источники сообщили, что в конце февраля будет объявлен конкурс, на пост руководителя Удоры претендуют три кандидата. Однако сам Николай Жилин заявил «Трибуне», что покидать свою должность не собирается и, вообще, он «впервые об этом слышит». Срок его нынешних полномочий истекает лишь в конце 2025 года. Напомним, что Николай Жилин возглавляет Удорский район уже почти 11 лет – с 2014 года. В 2020 году муниципальные депутаты переизбрали его еще на пять лет.

Доверчивые жители Коми

За январь мошенники обогатились за их счет на 60 млн рублей.

Людям звонили неизвестные под видом сотрудников Центробанка и якобы с портала Госуслуг, предлагали обезопасить свои счета в банках или обогатиться на инвестициях. По данным МВД по Коми, за прошедшую неделю 39 жителей Коми попались на уловки аферистов и перечислили на неизвестные счета более 11 млн рублей. Из них 23 потерпевших ранее были информированы о способах мошенничества, но все же потеряли бдительность и лишились своих сбережений. Всего за январь было 149 сообщений о мошенничестве. Общий ущерб от противоправных действий превысил 60 млн рублей.