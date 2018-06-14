Пенсии от нас «убегают»

С 1 января следующего года российское правительство планирует начать повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Пенсионная реформа в России растянется на 15 лет.



Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера, 14 июня, на заседании кабинета министров.

Правительство предложило увеличить пенсионный возраст и тем работникам, «которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера». Сейчас возраст выхода на пенсию для них установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Согласно реформе для них предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно.

Не коснется этот законопроект россиян, которые имеют право на получение досрочных пенсий в связи с работой в тяжелых условиях (эти пособия получают шахтеры, рабочие сферы черной и цветной металлургии, железнодорожники и др.).

Кроме того, выплаты не изменятся для граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (их, например, получают женщины, родившие и воспитывающие ребенка-инвалида до восьми лет, также они полагаются женщинам, родившим пять и более детей).

За и против

Проблема повышения пенсионного возраста в обществе обсуждается давно. Читатели «Трибуны» не могли не высказать свое отношение к этому. Из всех мнений мы выбрали два, пожалуй, наиболее интересных.

Анатолий Канев, пенсионер, общественник (село Мутный Материк Усинского района):

— Я считаю, что повышение пенсионного возраста — шаг непродуманный. И дело не только в здоровье пенсионеров. Уверяю вас, многие мои земляки, живущие в глубинке, и могли, и хотели бы работать, но на селе работы нет даже для 30-40-летних. А куда в таком случае деть тех, кому за 50?

Мои односельчане, недавно ставшие пенсионерами, необходимый трудовой стаж еще заработали — в советские годы. А следующее поколение — где им взять стаж? Ведь у многих и сегодня нет достойной работы с «белой» зарплатой. Люди работают где придется и на любых условиях, кто-то ездит «на вахту», лишь бы на кусок хлеба заработать.

В условиях повальной безработицы многие молодые семьи выживают в селе за счет пенсионеров. Где они возьмут стаж и баллы при выходе на пенсию? В 90-е, когда закрылись совхозы и леспромхозы, сельчане, лишившись работы, начали спиваться и умирать. Мне больно смотреть, как гибнут коми села, а население без работы деградирует.

Другого мнения придерживается Владимир Тихонович Пыстин, председатель Сыктывкарской общественной организации ветеранов:

— Повышение пенсионного возраста неизбежно. Дело в том, что Россия — одна из самых стареющих стран мира. С каждым годом число пенсионеров у нас все больше. Страна стареет и стремительно теряет трудоспособное население, и в последнее время ситуация только обострилась. Это ведет к увеличению давления на пенсионную систему, дефициту рабочих кадров. Сейчас «на арену выходят» те, кто родились в 90-е, в трудное время. Это малочисленное поколение; даже если оно целиком вольется в экономическую жизнь, этого недостаточно. Детей рождается все-таки мало, несмотря на демографическую политику. Получается, что на одного работающего несколько неработающих. Отсюда — кризис пенсионной системы.

Людмила КУДРЯШОВА.