Пенсионер оказался мошенником (Криминал от 6 сентября)

Кировчанин утверждал, что живет в Воркуте, поэтому ему в течение шести лет выплачивали повышенную пенсию.

57-летний житель Кировской области при подаче заявления о назначении пенсии за выслугу лет в подразделении одного из силовых ведомств указал ложные сведения о регистрации в Воркуте. На основании этого при расчете пенсии ему был применен повышенный районный коэффициент. В результате с апреля 2018 года по июль 2024 года сумма незаконно полученных денежных средств превысила 917 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

С «пламенным приветом» от собутыльника

Житель Усть-Куломского района поджег автомобиль приятеля.

Ранее судимый 56-летний знакомый потерпевшего распивал вместе с ним спиртное. Как водится, в ходе совместного застолья между ними произошел конфликт, и злоумышленник совершил поджог автомобиля приятеля. Ущерб составил почти 100 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчина признал. С него взята подписка о невыезде.

Что ж ты натворила, внучка?

11-летняя девочка взяла у своего дедушки телефон, чтобы поиграть в онлайн-игру.

В чате виртуальной игры школьнице написал якобы популярный блогер и перевел все общение в мессенджер. Там он предложил девочке получить игровую валюту и «дополнительные пакеты для прокачки виртуальной реальности». Все свои действия злоумышленник маскировал под «задания» и требовал пошагово выполнять все его «советы». Введенная в заблуждение внучка оформила через мобильное приложение от имени деда кредит в размере 230 тысяч рублей и вместе с его накоплениями в 120 тысяч рублей перевела на пять неизвестных счетов.

Стучал, покой нарушал

В Сосногорске 37-летний мужчина два часа стучал в квартиру к соседям-пенсионерам.

Супруги обратились в суд с исковым заявлением к 37-летнему соседу о взыскании компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов. Их буйный сосед с 22.00 до полуночи стучал во входную дверь квартиры, нарушая тишину и покой. Его поведение отразилось на здоровье и эмоциональном состоянии пенсионеров. Решением суда с мужчины в пользу каждого истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Сатисфакция: битой по голове

Разъяренный ухтинец вступился за оскорбленную жену.

Драка на почве личных неприязненных отношений между двумя 46-летними мужчинами произошла на одной из улиц города. Словесная «дуэль» переросла в драку, где недовольный супруг нанес обидчику своей жены несколько ударов битой по голове. Теперь один из участников драки с многочисленными травмами головы лежит в больнице, а другой заключен под стражу.

Женщину потянуло на сладкое

Воркутинка похитила из магазина около двухсот плиток шоколада.

Сотрудники Росгвардии прибыли в торговую точку на ул. Ленина по сигналу «тревожной кнопки». Оказалось, что одна из посетительниц хотела вынести мимо кассы шоколад на сумму более пяти тысяч рублей. Однако сотрудники магазина заметили ее намерение. 38-летняя любительница сладкого задержана.