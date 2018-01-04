Пенсионерам чуть-чуть добавили

Доставка пенсий и социальных выплат через отделения почтовой связи за январь 2018 года будет производиться в соответствии с графиком.

Досрочных выплат в декабре не предусмотрено. Гражданам, получающим пенсии и социальные выплаты на счета, открытые в Сбербанке России, зачисление сумм будет осуществлено в следующем порядке: получателям с фамилиями на буквы с А по К включительно пенсии будут перечислены 12 января, пенсионерам с фамилиями на буквы с Л по Я включительно — 19 января.

Пенсионеры, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета в других кредитных учреждениях (банках), получат денежные средства 19 января.

Кому и сколько

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров повысятся уже на 3,7 процента.

В Коми средний размер страховой пенсии по старости после увеличения составит 18039 рублей, по инвалидности — 11115 рублей, по потере кормильца — 10925 рублей.

Социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 4,1 процента. Средний размер социальной пенсии после индексации составит в нашей республике 10307 руб.

С 1 февраля на 3,2% вырастут ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. А вот работающим пенсионерам индексации не будет. У них по-прежнему пенсии будут индексироваться только после увольнения с работы. Но есть одно важное изменение. До сих пор увеличенную пенсию пенсионеру начинали выплачивать через три месяца после увольнения. Доплата за эти пропущенные три месяца не производилась.

С 1 января такая доплата производиться будет. И что важно: такую доплату получат не только те, кто уволится в 2018 году, но и те, кто оставил работу в октябре, ноябре и декабре 2017 года.