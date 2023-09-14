Пенсионерка убила сожителя (Криминал от 15 сентября)

59-летняя жительница Сыктывдинского района арестована за убийство своего 45-летнего сожителя.

Выражаясь протокольным языком, это произошло «на бытовой почве, после распития спиртного». Вспыхнул конфликт, во время которого пожилая женщина схватила нож и дважды пырнула им своего возлюбленного, который вскоре скончался.

ЧП на прогулке

Сыктывкарка отсудила компенсацию за сына, упавшего в канализационный колодец, люк которого не был зафиксирован.

Во время прогулки мальчик провалился в колодец, откуда его вытащил проходивший мимо мужчина. Спустя некоторое время мать ребенка подала в суд на компанию «Жилкомуслуги». Истица потребовала компенсацию морального вреда за стресс, который получил ребенок и она сама. В итоге суд назначил сыну компенсацию в размере 18 тысяч рублей, матери – 7 тысяч.

Роковые яйца довели до суда

Жительница Архангельской области пыталась приобрести в Коми инкубационные яйца, но неудачно.

По объявлению в соцсети «ВКонтакте», женщина заказала у частного лица 140 яиц и машину для их перевозки. Позже посредница сообщила, что на птицефабрике работает ее подруга, которая не успела собрать нужное количество яиц. Испугавшись, что из-за нарушенных сроков хранения яйца испортятся, заказчица отказалась от покупки. Поскольку деньги ей не вернули, она обратилась в суд. Мировой судья взыскал с посредника 4620 руб. за яйца, компенсацию морального вреда (2 тысячи руб.), а также штраф в размере трех тысяч рублей.

Старые долги не горят

Долговой документ сгорел в доме истца во время пожара.

Между двумя сыктывкарцами был заключен договор займа, по условиям которого заемщик взял 200 тыс. рублей под 10% в месяц. Несмотря на то, что расписка сгорела, заемщик выплатит указанную сумму и проценты за пользование ею – более 182 тыс. рублей. Так постановил Сыктывкарский городской суд, в котором заемщик подтвердил факт заключения договора.

На чужие деньги

Женщина-дворник потратила деньги с чужой банковской карты.

23-летняя сыктывкарка потеряла мобильный телефон, в котором находилась банковская карта. Смартфон позже был найден, но уже без карты. Девушка обратилась в отделение банка и узнала, что кто-то пользуется ее деньгами. Как затем выяснили сотрудники угрозыска, 29-летняя женщина-дворник во время уборки нашла банковскую карту и два дня тратила с нее деньги, приобретая одежду, бижутерию и продукты. Когда лимит был исчерпан, карту она выбросила.

«Ворошиловский стрелок»

Пенсионер из поселка Краснозатонский самостоятельно изготовил револьвер и отлил пули из свинца. Все это вместе с подаренной ему пневматической винтовкой он хранил у себя в гараже. Разрешения на хранение оружия у него не было.

О том, что мужчина хранит у себя огнестрельное оружие, в полицию сообщил его сосед. Револьвер и винтовка были изъяты. Суд назначил 67-летнему пенсионеру наказание в виде 1,5 года ограничения свободы – ему запрещено покидать поселок.