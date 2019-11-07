Пенсионерка выяснила, что пассажиры регулярно переплачивают за проезд

Пенсионерка Инна Колосова, юрист по образованию, в прошлом работник правоохранительных органов, решила разобраться: почему жителей поселков и сел, расположенных между Сыктывкаром и Емвой, заставляют переплачивать за проезд?

Минувшим летом Инна Николаевна покупала в кассе билет из Сыктывкара до поселка Ляли (Княжпогостский район). Кассир потребовала уплатить 500 рублей. На вопрос Колосовой «Откуда такая цена?» кассир ответила, что такова стоимость билета от Сыктывкара до Емвы, а других данных перевозчик не предоставил.

Колосова обратилась в антимонопольную службу с просьбой проверить соответствие ценообразования статье 1 закона о конкуренции. По требованию Коми УФАС началась долгая переписка между МинЖКХ и Министерством промышленности и транспорта республики. В ответе, подписанном замглавы МинЖКХ Анной Тюрниной, говорилось, что перевозчик действует по условиям контракта. А в контракте указано, что «плата в размере 500 рублей на маршруте № 568 «Сыктывкар – Ухта» взимается вне зависимости, до какого остановочного пункта на данном маршруте следует пассажир».

Возмущенная пенсионерка вновь обратилась в инстанции, и 10 октября ей прислали второй ответ за той же подписью, но звучал он несколько иначе. Услуги по перевозке оказывает ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие», плата за проезд рассчитывается по тарифу № 83/1 в размере 2,75 руб. за километр пробега. От Сыктывкара до пос. Ляли – 85 км, значит, стоимость билета не должна превышать 233,75 руб.

Получила наша читательница и ответ от и.о. министра Вячеслава Бадахова, который сообщал, что «оплата проезда по маршруту «Сыктывкар – Ухта» регламентируется тарифной сеткой, а билет от Ухты до п. Ляли по данной сетке составляет 256 рублей» (хотя речь в жалобе шла о маршруте от Сыктывкара до Ляль, а не наоборот. (Вот так «внимательно» наши чиновники читают обращения граждан). Кроме того, в письме сообщалось, что перевозчик приносит пассажирке извинения и предлагает компенсировать разницу в стоимости проезда.

Инна Николаевна пока не обращалась в ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие» за компенсацией. Она считает, что этим делом должны заняться те самые министерства, поскольку налицо признаки незаконного обогащения. Ведь договор с перевозчиком действовал долгое время, и все пассажиры автобусов, курсирующих между теми же Лялями и Сыктывкаром, платили за проезд в два раза больше, чем по установленному правительством тарифу. Кто им компенсирует затраты?

P.S. В минувшую среду корреспондент «Трибуны» побывал на вокзале Сыктывкара и узнал, что проезд до поселка Ляли по-прежнему стоит 500 рублей. Интересно, для чего проводятся проверки и чего вообще стоят ответы руководства МинЖКХ?

Анатолий ПОЛЬКИН.