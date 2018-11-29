Пенсионеров все чаще «разводят на деньги»

«Трибуна» уже не раз писала о том, как мошенники обманывают пожилых людей. Им впаривают «чудо-приборы от всех болезней», «волшебные» БАДы, «кремлевские пилюли», обещают выигрыш в лотерее и т.д. При этом жулики чаще всего не несут никакой ответственности.

В придачу — для дачи

Участник войны Николай Акимович Рочев — человек в Сыктывкаре известный. Несмотря на возраст, он активен, ведет общественную работу, встречается с молодежью и подростками.

Но надули и его. Недавно к ветерану пришли двое — парень и девушка. Предложили газоанализатор. Уговаривать такие люди умеют: мол, это необходимо для вашей безо-пасности. Иные в подобных случаях стращают: кто не установит прибор (не поменяет водо- или электросчетчик) — накажут, оштрафуют, вызовут в суд. (Многие старики, хорошо помнящие сталинские репрессии, панически боятся таких слов, как «суд», «повестка», «штраф»).

Незваные гости умудрились продать Н. Рочеву не один, а сразу два газоанализатора. Первый — на кухню, а второй оставили под стулом: мол, это ему для дачи.

Когда ветеран понял, что его надули, было уже поздно. Приборы такие и на самом деле существуют, но устанавливать их в квартире (а уж тем более на даче) совсем не обязательно. Причем «доброжелатели» продают эти приборы значительно дороже реальной цены.

Пытаясь наказать жуликов, Николай Акимович писал заявление в полицию, ходил в прокуратуру, обращался в различные организации. Но везде получал один ответ: привлечь к ответственности обманувших его людей нельзя. Ведь деньги он отдал добровольно, у него ничего не украли. Газоанализаторы дали, квитанцию выписали. Сделка была по обоюдному согласию.

Николай Акимович ходил даже к министру МВД по РК на прием. Но ответ получил тот же. Старику обидно: выходит, что нет на прохвостов управы…

Мастера вызывали?

Еще один способ обмана появился сравнительно недавно. По телефону звонит девушка и ласково спрашивает: «У вас уже был мастер, проводящий профилактику пластиковых окон?» И далее убеждает — мастер вам необходим. Тем более — бесплатно!

Сыктывкарской пенсионерке Светлане Анатольевне с такими предложениями звонят по несколько раз в неделю. «Меня доводят до белого каления, — рассказывает она. — Я уже устала объяснять, что мастер мне не нужен. Пластиковых окон у меня нет и не было».

А вот ветеран труда Михаил Козлов «купился» — согласился на визит мастера. Тот осмотрел окна, и выяснилось, что они уже староваты (13 лет стоят!), требуют срочного «вмешательства»: фурнитура неважная, порой поскрипывает, где-то ручка поворачивается не полностью…

— У меня четыре окна. Мастер трудился минут 20. То есть по 5 минут на окно ушло. И выставил счет на 11 тысяч рублей. Хотя

обещали бесплатно! А ведь за такую сумму новое окно можно поставить, — возмущается Михаил Анфалович.

Мастер оставил визитку фирмы, выписал акт выполненных работ, договор, везде подпись-печать. Придраться не к чему!

Схема «профилактики» пластиковых окон уже отработана: приходит мастер, осматривает окна и начинает «развод на деньги». Предлагает те или иные ремонтные работы: замена створки, фурнитуры, уплотнительных резинок вплоть до полной замены остекления. И между делом нагоняет жути: «Если дальше так пойдет, то стеклопакет не выдержит и лопнет. Ой, а у вас уплотнитель плохой! Внутри поролон, зимой впитает воду, замерзнет и выдавит створку. А еще зимой через плохой уплотнитель механизм замерзнет, и когда вы попытаетесь его открыть, все сломается…»

Как не стать жертвой

Помните, что работники собеса, сберкассы, паспортного стола, Пенсионного фонда не ходят по домам. Это бывает только в исключительном случае, когда их приглашают. Не показывайте незваным гостям паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, другие документы. И уж тем более — банковскую карту.

Если вам предлагают что-либо купить (поменять, дополнить, отремонтировать) — не торопитесь соглашаться. Скажите визитеру, что у вас нет денег. Вот придет сын (дочь), вы с ними посоветуетесь.

Часто мошенники представляются работниками собеса и сообщают, что пенсионеру начислена ежегодная выплата или компенсация. Но получить ее можно только после внесения определенной платы (налога, взноса и т. д.) Как только речь зайдет о деньгах — это первый признак того, что вас хотят обмануть.

Александра КОСТРОМИНА.