Пенсионеры угнали лошадь и отправились веселиться на сельскую дискотеку

Активные ветераны ижемского села Кельчиюр покоряют просторы интернета. Они снимают пародии на известные фильмы и клипы. Ролики быстро разлетаются по сети, собирают «лайки» и восхищенные комментарии.

По словам художественного руководителя сельского Дома культуры Елены Филипповой, съемками видеороликов энтузиасты увлеклись, когда началась пандемия.

– Не скажу, что идея возникла спонтанно, мы давно об этом подумывали, просто не решались. Но тут – самоизоляция, всех закрыли по домам, жизнь мы видели только по телевизору. Работа клуба тоже остановилась. И участники нашей художественной самодеятельности сильно заскучали. Я им предложила снимать смешные ролики, и они быстро загорелись идеей, – рассказывает Елена Анатольевна. – Сама придумываю сценарий, сама являюсь режиссером, оператором этих роликов. Сама же занимаюсь и монтажом. Мы снимаем все дубли с одного раза – так даже интереснее получается. Да, где-то неуклюже, зато – по-настоящему…



В копилке кельчиюрских артистов уже пять оригинальных роликов. Сюжеты простые, близкие сельскому жителю. К примеру, в клипе на песню «Едем в соседнее село», пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. Но как увидели объявление о дискотеке, сразу бросили палки, угнали лошадиную повозку, уселись в сани и поехали веселиться.

В клипе на известную песню группы «Любэ» «Дуся-Агрегат» перед нами предстает образ женщины, которой все по плечу. Она и штангу поднимает, и тянет машину, и одной рукой, как японский каратист, колет дрова.

– Елена Анатольевна, в последнем клипе на песню В. Добрынина «Бабушки-старушки», где объединили персонажей «Операции Ы», снимался местный полицейский?

– Главные артисты – это наши активные пенсионеры, в которых кипит энергия. Мы, работники Дома культуры, чаще всего остаемся по другую сторону камеры, но исключением стал ролик «Операция Ы». Здесь роль участкового вынужден был сыграть заведующий Домом культуры Николай Евгеньевич Филиппов. Потому что действующий работник полиции отказался сниматься в «антикоррупционном» сюжете…

Местные активисты намерены и дальше покорять просторы интернета. Но помимо клипов, они теперь снова играют на сцене «вживую». По словам Елены Филипповой, у ветеранов хорошо получаются миниатюры, основанные на реальных событиях, взятые из личного опыта. Сейчас кельчиюрские артисты к празднованию Дня Победы готовят пьесу на военную тематику.

Екатерина МАКАРОВА, Ижемский район.

скриншоты видео из группы vk.com/club174776216