Средняя пенсия в России по регионам с января вырастет на 6,3 процента. Вроде все по-честному, но это не так. К сожалению, с каждым годом усиливается пенсионное неравенство в самых разных его проявлениях. Обратимся к фактам.

Московский шик

С 1 января в Москве минимальный размер пенсий увеличен с 19 тысяч 500 рублей до 20 222 рублей! Правда, там это называется доплатой. Но какая разница как называть?

Очевидно, что речь надо вести о социальном неравенстве в масштабах страны, причем значительном, поскольку московские пенсионеры бесплатно пользуются общественным транспортом, есть у них льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги и масса других бонусов. Например, производятся традиционные единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и других.

Отдельно стоит отметить практически европейский уровень медицинского обслуживания и низкие цены на продукты питания и ширпотреб (если знать, где поискать).

Тамошний градоначальник Сергей Собянин считает, что Москва заслужила привилегии, поскольку здесь самые большие бюджетные поступления. А как могло быть по-другому, если практически все успешные российские компании, работающие в провинции, зарегистрированы в Москве?! И речь идет не только о сырьевых гигантах, но и о крупных торговых сетях, которые на периферии вытесняют с рынка или поглощают (если взять в качестве примера Республику Коми) местных торгашей.

В тройке лидеров

А какова ситуация в регионах? Согласно официальным данным Пенсионного фонда РФ, в среднем по стране пенсионеры в этом году станут богаче на тысячу рублей.

В Коми средний размер пенсии – 20 тысяч 224 рубля. По этому показателю в Северо-Западном федеральном округе мы в тройке лидеров и уступаем только Мурманской области (21581 руб.) и Ненецкому автономному округу (24544 руб.). Самые бедные в СЗФО пенсионеры живут в Псковской и Калининградской областях, где выплаты им чуть превышают 15 тысяч рублей.

Если говорить в целом по стране, то самые высокие средние пенсии в Чукотском автономном округе (27 тысяч 524 рубля), Камчатском крае (24055 руб.), Магаданской области (24356 руб.) и в уже упоминавшемся выше Ненецком округе.

В подвале рейтинга регионы, входящие в Северо-Кавказкий федеральный округ. Средний размер страховых пенсий там составляет 13 тысяч 514 рублей, что объясняется сравнительно низкими официальными заработками.

Лукавые цифры

Кого-то, возможно, удивит отсутствие Москвы в лидерах рейтинга. Действительно, там показатели относительно скромные – средняя пенсия составляет всего 17 тысяч 295 рублей. Все, что выше – это доплаты из столичного бюджета, которые попросту не берутся в расчет. Речь в данном случае идет о некоем лукавстве. И правильно – зачем раздражать остальную Россию?

Хотя средние пенсии по регионам могут отличаться практически в два раза, но это еще ничего не значит. Если учитывать цены на той же Камчатке и где-нибудь в Краснодаре, то еще неизвестно, где пенсионеры беднее, а где богаче.

Обделенные «дети войны»

Самое обидное, что пенсионное неравенство распространяется и на «детей войны» (в Коми к ним относятся граждане, родившиеся на территории СССР в период с 1928 по 1945 годы). В том же Ненецком округе они ежемесячно получают доплату к пенсии в размере 7 тысяч рублей. В Москве с этого года официально появилась льготная категория граждан «дети войны». Размер ежемесячной выплаты для них составит 1643 рубля.

В Коми на протяжении уже длительного времени чиновниками блокируется сама идея каких-либо регулярных выплат «детям войны». Хотя в последние годы регион считался финансово благополучным. Все, что получают наши заслуженные ветераны, – это очень скромные выплаты к Дню

Победы.

Сергей ПАВЛОВ.