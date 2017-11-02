Перед Аныбским мостом появился «кирпич»

31 октября на Аныбской переправе перед понтонным мостом через Вычегду появились шлагбаумы. Корткеросские власти утверждают, что переправа закрыта «по техническим причинам», но ее работу возобновят в ближайшие дни.

Понтонный мост в районе села Аныб был торжественно открыт совсем недавно — в июле 2017 года. До этого жители окрестных сел и деревень — Кереса, Эжола, Лаборема, Уръеля, Аныба, Руча и Деревянска — были оторваны от «большой земли». Чтобы попасть в райцентр, им приходилось ездить, делая большой крюк через Усть-Куломский район.

Грузоподъемность моста — 80 тонн, его стоимость 23 млн руб. Предполагалось его круглогодичное использование.

— Недолго музыка играла, — пожаловался «Трибуне» житель Корткеросского района. — Ходят слухи, что мост плохо укрепили или что-то сделали не так. А ведь обещали зареченцам круглогодичное транспортное сообщение! Мол, демонтировать переправу будут только на время весеннего ледохода. А уже сейчас транспортного сообщения нет. Объездную дорогу размыло дождями. А у меня за рекой старики-родители живут…

«Зайцы на острове»

Напомним, что 1 ноября закрылось движение маломерного флота на реках. Скоро пойдет шуга, поэтому понтонные мосты снимают.

В Ижме, например, элементы мостового сооружения сняли уже 17-18 октября. Теперь людей на лодках перевозят на другой берег частники. Говорят, один «билетик» стоит 30-50 рублей. А если на тот берег на работу едет семья? Накладно для бюджета получается…

В минувшую среду корреспондент газеты обратился в администрацию сельского поселения «Керес» с вопросом: как там мост?

— Он на месте, но проезд по нему закрыт — повесили «кирпич», — ответили в администрации. — Как мы поняли, там требуется какой-то ремонт. Никакой информации у нас еще нет.

— А ездите опять вкруговую?

— Никак пока не ездим. Сегодня автобус вообще не выехал. Снова мы, как зайцы, на острове. На днях каникулы начались, некоторые школьники уехали. А как обратно будут добираться, еще не знаем.

Не надеясь на ось

Ситуацию комментирует первый заместитель руководителя администрации МР «Корткеросский» Александр Артеев.

— Мост в районе Аныба временно закрыт во избежание несчастных случаев и ЧП. Для обеспечения

безопасности людей движение приостановлено, — ответил Александр Анатольевич. — А опасность есть, поскольку по мосту ходит тяжелый транспорт с нагрузкой на ось, превышающей допустимую. Такие большегрузы способны нанести вред мосту. Все сделано для того, чтобы мост служил долго и был безопасен. Новая переправа будет работать в круглогодичном режиме, но с сезонными технологическими перерывами.

По сведению портала «Активный регион», недавно произошел сдвиг конструкций понтонного моста, поэтому необходимо произвести натяжку тросов. После устранения неполадок по мосту возобновится движение.

Нина ВЕТЛУГИНА.