Перед мусорной горой оказалась наша республика накануне реформы

В этом году все мы, начиная от младенцев и кончая престарелыми, станем «богаче» как собственники. К нашей собственности будут отнесены отходы нашей же жизнедеятельности, известные ранее как твердые бытовые отходы (ТБО). Проще говоря, к нашим квадратным метрам добавятся еще 2,3 «куба» в год «нашего» мусора, приходящегося на каждое «рыло» и даже самое маленькое рыльце.



Все эти новшества прописаны в целом ряде федеральных законов и постановлениях регионального правительства, посвященных новой системе регулирования в области обращения с ТКО — твердыми коммунальными отходами. Именно такой статус присвоен отныне всему тому, что выбрасывается на контейнерные площадки для сбора мусора.

Конечно, все то, что мы выносим в мешках и пакетах в мусорные контейнеры, принадлежит именно нам. Но с другой стороны… как-то очень напряжно: родное государство хочет возложить на нас ответственность не только за вывоз, но еще и за утилизацию, захоронение наших отходов, а также за их негативное воздействие на окружающую среду. Ответственность финансовую. Ну кого же еще в самом деле «стричь» в России для решения очередной проблемы, как не население?

«Кубы» от населения

Как уже сообщала «Трибуна», недавно определен региональный оператор, который приступил к работе — это ООО «Ухтажилфонд». Вроде как данное предприятие имеет опыт и располагает необходимыми ресурсами. К тому же только в Ухте ситуация со сбором и утилизацией мусора выглядит относительно благополучной: здесь располагаются две из восьми «законных» свалок — это на 13-м километре от города вблизи КС-10. Именно туда и вывозится весь мусор из города.

Причем и полигон для размещения ТБО, и полигон для размещения строительного мусора внесены, как полагается по новому законодательству, в государственный реестр. Право оперативного управления обоими муниципальными полигонами передано муниципальному казенному предприятию (МКП) «Ухтаспецавтодор».

Ежегодно полигоны принимают около 360 тысяч кубометров мусора, большую часть из них – порядка 230 тысяч – составляют «кубы» от населения. А вот со свалками в окружающих поселках просто беда. Ни Ярега, ни Водный, ни Боровой, ни Седъю, ни Кэмдин узаконенных мест для размещения отходов не имеют и в связи с жесткими требованиями нового законодательства попадают в очень сложное положение.

Впрочем, и в Ухте прогноз благополучного развития событий не столь оптимистичен. Чтобы существующему полигону ТБО протянуть еще пару лет, необходимо обустроить, выражаясь профессиональным языком, две «карты» – это порядка двух гектаров дополнительных площадей, оснащенных системами дренажа и прочими инженерными премудростями. Возможно, этот срок удастся еще немного отодвинуть, если получится наладить раздельный сбор мусора, для начала – пластика. Более дальняя перспектива, увы, не известна.

Сколько платить?

Понятно, главное, что интересует граждан: сколько они будут платить за мусор в условиях новой системы? Уже сегодня «Ухтаспецавтодор» готов сделать предложение любому МКД полностью обеспечить весь цикл работ с ТКО за 430 рублей с «куба», включая пресловутый экологический сбор. Если ориентироваться на эту сумму, то с началом работы регоператора ухтинцы будут ориентировочно платить около 90 рублей в месяц с каждого проживающего в квартире плюс накрутка регоператора за услугу по заключению договоров, выпуску квитанций, координации работы. Много это или мало?

Примерно такая же сумма определена в Ивановской области, которая в числе первых перешла на новую систему. Правда, тамошний губернатор Павел Коньков потребовал от регоператора, чтобы независимо от количества проживающих в квартире оплата начислялась не более чем на троих. То есть максимальная сумма с квартиры не должна превышать 270 рублей. А в Коми на этот счет власти пока молчат.

Вопросы без ответов

По общему признанию, новое законодательство по обращению с ТКО, как и все остальное в сфере ЖКХ, достаточно сырое. Поэтому многие вопросы остаются непроработанными и неясными. В частности, тот же тариф на захоронение в Мурманской области составляет порядка 100 рублей, в Тюменской области – 137 рублей, а у нас — 182. А говорится о единой методике. Второе: коль ТКО признаются коммунальным ресурсом, остается неясным принципиальный вопрос учета. Все коммунальные ресурсы, которыми мы пользуемся – вода, электричество, тепло – учитываются приборами, т. е. счетчиками. А счетчиков мусора нет.

Измерять объемы в «кубах» при стандартных объемах контейнеров в 0,75 «кубов», куда мусор сваливается хаотично, явно неправильно. Во многих регионах, где начали работать региональные операторы, учет ТКО ведется в тоннах. Но на ухтинском полигоне весового контроля нет. Правда, измерение объема, как сообщили нам специалисты «Ухтаспецавтодора», производится с учетом коэффициента уплотнения «2». При этом усредненный коэффициент уплотнения при обращении с бытовыми отходами может составлять и 4, и 5, и 6 единиц, то есть выше, чем использует в своих расчетах «Ухтаспецавтодор». Стало быть, возникает вопрос о достоверности учета отходов, доставляемых на полигон.

Есть и еще вопрос: кто будет обеспечивать подбор отходов после их погрузки на контейнерной площадке, дезинфекцию контейнеров и уборку площадок? Сегодня этим занимаются «управляшки», но завтра все деньги за мусор будет получать регоператор.

Кроме того, до настоящего времени нет юридического обоснования «мусорных» льгот, которые планируется предоставлять некоторым категориям населения. Особенно ощутимо последствия новой «мусорной программы» почувствуют многодетные семьи.

Остается неясным и размер накрутки к общему тарифу за услуги регоператора. Другими словами, вопросов много, а ответов на них нет. И это сегодня очень беспокоит всех жителей республики.

Тамара ПРОСУЖИХ,

Людмила СТАЦЕНКО,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов города Ухты.