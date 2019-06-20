Перед тем, как разойтись на каникулы, парламентарии республики рассмотрели 27 вопросов

Депутаты поддержали инициативу постоянной комиссии Госсовета по вопросам ЖКХ и снизили в два раза налог для ресурсоснабжающих организаций. Внесли ряд корректив в республиканские законы по вопросам, связанным с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Утвердили изменения в положение о Контрольно-счетной палате Коми и Соглашение об описании местоположения границы между Коми и НАО.

Самые жаркие прения состоялись по поводу законопроекта об отмене республиканского закона № 144. Принятый в 2016 году закон ввел принцип адресности и нуждаемости при начислении компенсаций за детский сад. До этого любая семья с дошкольниками могла подать заявление, и республиканский бюджет компенсировал им часть платы: 20% за одного ребенка, 50% за второго и 70% за третьего. Теперь на выплаты могут претендовать лишь семьи, в которых на одного человека приходится не более 1,5 прожиточных минимумов, то есть примерно 19-20 тыс. руб. в месяц. Ужесточение условий компенсаций позволило республике экономить до 100 млн рублей в год, но одновременно мер поддержки лишились примерно 32 тысячи семей, что вызвало естественное недовольство.

Впервые президиум Госсовета включил вопрос об отмене республиканского закона об ограничении выплат для дошкольников в повестку заседания 16 июня. Тогда большинство депутатов проголосовало «за» вынесение этого вопроса на сессию. Даже несмотря на то, что администрация главы Коми дала отрицательный отзыв этой инициативе.

А дальше начались «бодания». Желтый дом настаивал на том, чтобы убрать этот вопрос из повестки. 18 июня президиум собрался еще раз, но с тем же результатом. Кроме того, состоялось заседание фракции «Единая Россия», где (впервые в истории данного созыва) члены фракции не смогли согласовать позицию. Было решено, что каждый сам определится и проголосует на сессии по своему усмотрению. Депутаты спорили о том, что лучше: сохранить критерий нуждаемости, но повысить коэффициент до двух прожиточных минимумов (или даже выше), вернуть возможность получения компенсаций всем семьям без исключения или оставить все как есть.

Три из четырех парламентских комитетов решили принять законопроект в первом чтении и направить его на доработку в профильный комитет, чтобы вернуться к его рассмотрению осенью. Однако вчера на сессии набрать необходимое количество голосов за этот вариант не удалось. Не хватило всего одного голоса. Теперь по регламенту парламент Коми сможет вернуться к этому вопросу лишь через год.