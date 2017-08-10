Переправа есть, но не «про нашу честь» – говорят деревенские жители

Тема паромной переправы через Вымь в районе Емвы не сходит со страниц «Трибуны» уже много лет. Нынешним летом жители деревни Удор жаловались, что переправу долго не запускали из-за большой воды. Наконец (в конце июня!) она появилась…



– Переправа-то есть, но не всегда «про нашу» честь, – рассказывает местный житель Геннадий Габов. – Паром ходит всего четыре раза в сутки – это неудобно. Например, надо кому-то привезти машину дров или стройматериалы, доски, новый холодильник. Но водитель от заказа отказывается: туда приехал, а назад надо ждать парома четыре часа – кто оплатит простой? За перевоз через реку автомобиля — отдельная плата. В понедельник у паромщика и вовсе выходной – как людям на работу добираться? А если пожар, если человек умирает — как оперативные машины прибудут? А ведь на том берегу не только Удор, но и еще несколько деревень. Кстати, деревня Удор входит в состав городского поселения «Емва». Мы не в каком-то захолустье, а в городе живем! Правда, из одного района города в другой добраться зачастую не можем…

«Сидим на берегу»

Геннадий Степанович обращался с этой проблемой к главе Емвы Николаю Ращектаеву.

-Тогда мэр рассказал мне: мол, переправой теперь занимается частник. Он ведь тоже человек, ему выходной нужен. А по поводу того, чтобы паром чаще ходил, объяснил, что денег на эти цели нынче в бюджете чуть не в два раза меньше, чем в прошлом году, – продолжает Геннадий Габов. – Я все понимаю, паром частный, но где же наше государство, где забота о людях?

Со 2 августа переправа «встала». Почему она опять не действует, многие толком не знают. Одни говорят – нет денег на оплату услуг частника, другие — что прокуратура, мол, нашла какие-то нарушения.

– Что бы ни было причиной, нам-то от этого не легче, – говорит пенсионерка Анна Васильевна Соколова. – Все нынешнее лето паром работал с перебоями. То есть переправа, то нет ее. Мы обращались с письмом в районную администрацию, а недавно даже главе Коми Сергею Гапликову отправили коллективное письмо. И что? Да ничего! Как сидели, так и сидим на своем берегу…

Людмила КУДРЯШОВА.