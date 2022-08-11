Пересела в другое кресло (Блиц от 12 августа)

11 августа Совет Сыктывкара рассмотрел вопрос о прекращении полномочий столичного мэра Натальи Хозяиновой. За это решение депутаты проголосовали единогласно.

Н. Хозяинова перешла в Желтый дом в ранге зампреда правительства Коми по приглашению губернатора Владимира Уйбы. И.о. мэра с 11 августа стал Владимир Голдин.

Сенсационная находка

В селе Усть-Вымь во время строительных работ под часовней Всех Святых найдено древнее захоронение.

Обнаружено множество человеческих останков, находящихся под завалом взорванного древнего храма. Они могут принадлежать в том числе и великим святителям земли Коми Герасиму, Питириму и Ионе. Если версия подтвердится, это будет настоящая сенсация. О том, что останки святителей находятся здесь, известно давно. Но точное место их захоронения до сих пор не было установлено.

Доброволец умер в госпитале

В телеграм-канале главы Коми Владимира Уйбы появилась печальная новость о погибшем сержанте запаса Игоре Крафте.

Игорь Юрьевич родился в Казахской ССР. Жил и работал в Усинске. Добровольцем вызвался защищать мирное население Донбасса. В ходе спецоперации был тяжело ранен. Скончался в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Почетных граждан прибавилось

Глава Коми подписал Указ о присвоении звания «Почетный гражданин» двум ветеранам-ухтинцам – Евгению Алексееву и Анне Молий (посмертно).

Евгений Михайлович Алексеев – активный общественник, ветеран ЖКХ. Анна Яковлевна Молий внесла большой вклад в развитие нефтяной и газовой отрасли Коми.

Когда дожди помогают

В Коми благодаря недавним дождям снизилось количество лесных пожаров, однако увеличилась их общая площадь.

Сегодня в республике зафиксирован 21 лесной пожар на общей площади 10,3 тысячи гектаров. Больше половины общей площади занимают пять лесных пожаров, четыре в Княжпогостском районе.

Сегодня обнаружен только один новый лесной пожар – в Усть-Цилемском районе, площадью 1,5 гектара. Причина – гроза. Самый длительный пожар в Ижемском районе – он длится с 15 июля и за это время занял площадь 680 гектаров.

Глубина – 21 метр

В деревне Верхнее Бугаево Усть-Цилемского района пробурена новая питьевая скважина.

Скважина глубиной 21 метр была пробурена к 10 августа. В ближайшее время пройдут работы по обустройству водозаборной колонки и места забора воды.