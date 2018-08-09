Первое в российской истории восхождение на вершину состоялось 500 лет назад

Недавно в нашей стране отмечалось 100-летие отечественного альпинизма. За точку отсчета был взят почему-то 1918 год, когда группа студентов (кстати, грузинских) поднялась на вершину Казбека, отрапортовав об этом «вождю народов».

На самом деле история покорения гор уходит корнями в глубокое прошлое. Известный в республике альпинист и краевед Сергей Журавлев пришел к выводу, что первое альпинистское восхождение в России совершено полтысячи лет назад, причем на территории Коми края.

Особая миссия

«Собирая материалы об освоении Уральских гор, я натолкнулся на интереснейший документ: Франческо да Колло «Доношение о Московии», 1518 год. Документ относится к важным историческим свидетельствам зарождения российской дипломатии, но, судя по всему, никто до сих пор не рассматривал его как источник по истории русских горовосхождений.

Франческо да Колло был послан императором Максимилианом I в Москву для умиротворения польского и литовского короля Сигизмунда и Великого князя московского Василия III, которые воевали между собой. Дипломат прожил в Москве около шести месяцев – с июля 1518 г. до января 1519 г. По приказу своего императора Франческо да Колло обязан был представить подробный доклад о своей миссии, поэтому дипломат вел ежедневные дневники. В этих дневниках нашлось место не только описанию переговоров, но и всей собранной им информации о Московии. Дневники посольской миссии имеют высокий уровень достоверности. Знаменитый историк Николай Карамзин в предисловии к изданию «Итальянец в России XVI в. Франческо да Колло. Донесение о Московии» отмечал, что факты, сообщенные послом, соответствуют данным русских источников.

Для истории альпинизма этот документ уникален тем, что в докладе Франческо да Колло есть не только упоминание о горах на территории Московии, но и имя первого русского горовосходителя. Более того, знакомого дипломату не понаслышке, а лично рассказавшего заморскому гостю о своем восхождении на высшую точку Рифейских гор. По просьбе дипломата, обращенной к Великому князю Руси Ивану III, Угрина Базеровича и его брата привезли в Москву для рассказа о восхождении этих московитян на самую высокую гору Югорскую.

«Незверские люди»

Вот фрагменты текста, написанного дипломатом в 1518 году, подтверждающие факт восхождения на горную вершину:

«…И еще обладает сей князь двумя обширнейшими областями на Севере, Югра и Карелия, кои покрыты высочайшими горами и имеют обширнейшие поля, долины и леса, и простираются вплоть до Ледовитого моря…».

«…Имеются в этой области разные горы огромнейшей высоты, среди которых чаще всего называют — она же самая высокая — Югорскую, которая среди Рифея признается самой высокой, так что хотя она и легко доступна, невозможно добраться до ее вершины иначе, как в четыре дня и четыре ночи; и — насколько мне говорили и заверяли люди, достойные доверия, в особенности маэстро Николай Любчанин, профессор медицины и астрологии и всех ученых наук — на сей вершине вечный свет, что мне подтвердили также Угрин Базерович и один его брат, с коими имел я, после оказанной мне Князем милости, долгие беседы; ибо Князь повелел им прийти ко мне из мест как знающих дальние области. Названный брат Угрина меня уверял, что он подымался до самой вершины названной горы или по крайней мере до той ее части, которая возвышается над всеми облаками и бурями воздушными и где беспрерывный свет, не прерываемый никакою темнотою…».

«…Гора эта весьма близка области Югра и более других известна, так как живут здесь люди немного человечнее или не такие зверские. От начала и до середины покрыта постоянно снегом, с середины и выше — земля пепельного цвета, и воздухом невозможно дышать, если как-то не позаботиться об этом прежде — как это и сделал названный брат Угрина, который, чтобы противостоять этому, намазал — как он говорил — лицо, голову и руки козьим салом и держал во рту губку, пропитанную этим же салом. Есть еще и другие горы Рифея как в европейской Скифии, так и в Азиатской, которые превосходят Гипербореи и вместе с ними соединяются, но самой высокой из всех является названная выше гора Югорская…»

Три пути

Кем были Угрин Базерович и его брат? Возможно, торговыми или промышленными людьми. Очевидно, что они были вполне образованны для своего времени. Сложно сказать и из каких краев родом — Вологодчина, Великий Устюг, Чердынь, Поморье, Коми край? К концу 15-го века жители этих территорий служили верой и правдой московскому Великому князю, а потому и доставить их в Москву для встречи с послом не составляло труда. Что двигало этих людей в мир скал и снегов, в заоблачные каменные тундры — любопытство, поиск кладов? Этого мы не знаем. Зато сегодня можно определить путь, которым двигались средневековые путешественники, а также вершину, на которую поднялись братья Базеровичи.

В конце 15-го века были уже известны и освоены три основных пути за Урал. Первый: от Устюга по Вычегде, затем Вычегодской Кельтме с волоком на Каму, по Каме до Чердыни, затем по Вишере (Камской) с волоком через водораздельный уральский хребет в бассейн Сосьвы. Но рядом с этим военно-торговым путем нет высоких гор.

Второй, известный новгородцам еще с 11-12-го века, торговый путь за Урал шел по Печоре, Усе, Ельцу, через Собский волок на Собь и по Соби до Оби. На этом пути в близости от речной долины есть заснеженные горы — Рай-Из (1067.0). Но эта территория даже в титулах Великого князя Руси обозначена Обдором (Обской округой, Обским краем). Поэтому и этот путь явно не тот, по которому шли первые альпинисты России.

Третий путь с выходом от устья Щугора, к которому можно было добраться как через верховья Печоры — с Чердыни, так и с Вычегды, через волоки, через Южный Тиман (Жежим-парму). Так и поднимались тогда с низовьев Печоры, где уже к тому времени существовал Пустозерский городок. Этот путь использовался войском воеводы — князя Семена Курбского, разработавшего сложнейшую для средневековья военную операцию по принуждению к миру воинственной югры. Три рати общей численностью более 5000 человек, собравшись в устье Щугора, где был заложен городок Усташ. (До сих пор следов такого городка не обнаружено, это город-призрак на территории Коми края, заложен он был чуть позднее Пустозерска и упоминается в летописях. Но где он находился – загадка).

После сбора на лыжах (лямпах) (Коми, кстати, считается еще и «родиной лыж») отряд перевалил через главный Уральский хребет. В военной истории Русского государства это первый горнолыжный поход. В этом походе воеводой С. Курбским была сделана попытка восхождения на гору Столп, которая не удалась из-за глубокого снега и снежных обвалов (вероятно — лавин).

Столп — это одна из вершин горного массива Тельпосиз — самой высокой горы Северного Урала. Массив может идентифицироваться с горой Югорской — самой высокой горой Рифейских гор, указанной в донесении дипломата.

Итак, мы смело можем предположить, что гора Столп — Югорская гора — Тельпосиз — это один и тот же горный массив. Именно к этой горе — Столп – в описаниях пути на Югру, созданных С. Курбским, четыре дня пути. Возможно, братья Базеровичи были участниками военного

похода Семена Курбского. Впрочем, это совсем не обязательно: после присоединения Югры к русскому государству торговые экспедиции по этому пути стали регулярными. Именно по этому пути на Обь шли изделия из металла — от иглы до топора, а с Оби — пушнина, собольи, куньи, песцовые меха, медвежьи, волчьи, рысьи шкуры, моржовая и мамонтовая кость.

Очевидно, что свое восхождение братья Базеровичи совершили летом, а не зимой. Об этом говорит ряд факторов, вызывающих удивление у западного дипломата: наличие снега от середины горы, и «вечный свет» на вершине. Человеку, не знающему про северный полярный день, длящийся три месяца, «вечный свет» и в самом деле может показаться чудом.

Что привлекло братьев Базеровичей на безлюдную горную вершину? И чем привлекает людей современный альпинизм? Красотой, риском, романтикой?

Медь или золото?

Впрочем, возможно, Базеровичами двигал чисто меркантильный интерес. Про Золотую Бабу угров до сих пор ходит немало легенд. Одна из них говорит о том, что шаманы подняли ее высоко в полунощные (северные) горы, в места, доступные только ветрам, чтобы охранял идола сам Войпель — ветер смерти (языческое божество). Тельпосиз (в переводе с коми — Гора гнезда ветров) в этом случае мог привлечь любителей поиска кладов. Кроме того, у подножия Тельпосиза геологи 20-го века находили самородную медь. Если братья Базеровичи разбирались в рудознатном деле, то найденные образцы могли вывести их и на вершину Тельпосиза — медь по тем временам была важна не менее золота.

К сожалению, в записках дипломата Франческо да Колло нет точной даты восхождения на гору Югорскую: от 1505 по 1515 гг. Даже вершину без точных географических привязок мы можем определить только в режиме допуска. Зато благодаря дотошности западного дипломата мы знаем отчество (а может — фамилию?) первых русских горовосходителей и имя одного из них.

Теперь мы можем однозначно сказать: в первые же десятилетия после присоединения горных территорий к русскому государству появились и первые русские альпинисты. И было это на территории Коми».

Сергей ЖУРАВЛЕВ, инструктор-методист

Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма.