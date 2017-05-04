Первомай получился ярким и зрелищным

Праздник Весны и Труда в этом году отмечался в республике с небывалым размахом — от Воркуты до южных районов Коми. Причем самые массовые мероприятия прошли под знаменами профсоюзов.

Утром 1 Мая в Сыктывкаре у ТРЦ «Парма» собрались участники праздничного шествия, в том числе посланцы из других городов и районов. Марш по главной улице столицы начался ровно в 10 утра. Широкую Коммунистическую заполнила огромная колонна, украшенная зелеными и синими шарами и разноцветными плакатами. Возглавляли шествие руководители республиканской Федерации профсоюзов.

Зеленая река

Участники, которых, по данным организаторов, было около трех тысяч человек, несли таблички с обозначением своих предприятий, разноцветные шары и плакаты с обращениями к властям. «Богатства недр Республики Коми – на благо его жителей!», «Руки прочь от льгот северян!», «Власть щедра у нас на мифы, а растут одни тарифы!», «Жителям республики — достойный труд, заработную плату, стабильную занятость!», «Работе — «да», сокращению — «нет», «Молодым работу — пенсионерам заботу!», «Детям — сад и школу, родителям — работу!». Впрочем, разноцветных шариков было гораздо больше, чем плакатов, и колонна издали напоминала зеленую реку…

Митинг на Театральной площади открыла председатель Федерации профсоюзов РК Людмила Ляшенкова. Поздравив собравшихся с праздником, лидер профсоюзов посвятила свое выступление главным проблемам, которые волнуют сегодня жителей республики. По словам Л. Ляшенковой, новые условия требуют и новых законов, чтобы люди на Севере достойно жили, а не выживали. Властям необходимо пересмотреть отношение к северным надбавкам в сторону их увеличения. Это же касается и пенсий, которые должны индексироваться каждый квартал. Однако правительство не проводит индексацию для работающих пенсионеров, хотя работодатели регулярно производят отчисления в Пенсионный фонд.

Закончился митинг принятием резолюции, где были изложены основные требования к правительству как региона, так и страны. Участники митинга одобрили резолюцию единогласно.

Кстати, профлидер отметила, что перед майской демонстрацией профсоюзы разослали приглашения руководителям разного ранга на участие в акции, однако власть имущие не откликнулись. Исключением можно назвать присутствие на митинге в Сыктывкаре вице-спикера Коми парламента Валентины Жиделевой, которая в своей речи заверила собравшихся, что «Госсовет сделает все, чтобы все законные требования, которые выдвигаются, были поддержаны».

Праздничные колонны

В Ухте на первомайскую демонстрацию, по данным мэрии, вышли более пяти тысяч человек. Первыми начали движение колонны городской администрации и муниципальных предприятий, затем двинулись представители предприятий нефтегазовой отрасли и Ухтинского государственного технического университета. Демонстрантов с главной сцены, установленной на Первомайской площади, приветствовало руководство города, руководители крупнейших ухтинских предприятий, председатели профсоюзных организаций. По завершении демонстрации на площади начался праздничный концерт.

В Инте по сложившейся в городе традиции участники, в числе которых оказалось много молодежи, депутатов, партийных активистов и общественников, прошли по пешеходной улице Горького от площади Ленина до Комсомольской. Здесь их ждала концертная программа с участием лучших творческих коллективов, игровые и развлекательные площадки для детей, а также ароматный дымок от мангалов с аппетитными шашлыками. Праздник собрал на площади сотни горожан.

В Воркуте, по словам организаторов, в шествии приняло участие «огромное количество воркутинцев, сложно припомнить такой масштаб за последние годы». Праздничная колонна была представлена муниципальными служащими, работниками образования, спорта, культуры, медицины, угледобывающей промышленности, коммунального хозяйства и других сфер. В шествии приняли участие не только профсоюзы, но и представители других общественных организаций города. Со сцены УСЗК «Олимп» демонстрантов поздравили глава городского округа Юрий Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев. Праздник продолжился на Центральной площади города.

В Жешарте праздник также отметили первомайской демонстрацией. Колонну возглавил мэр поселка Юрий Штраух. Участники шествия получили море позитива, ощутили атмосферу единства от причастности к огромной армии трудящихся России.

Анатолий ПОЛЬКИН.