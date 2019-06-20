Вчера, 20 июня, депутаты Госсовета Коми поддержали кандидатуру Михаила Порядина на должность первого вице-премьера правительства региона и освободили от должности первого вице-спикера парламента Александра Макаренко.

Запрос на согласование кандидатуры М. Порядина глава Коми Сергей Гапликов внес в Госсовет 13 июня. Напомним, что должность первого вице-премьера стала вакантной после того, как 29 мая в связи с утратой доверия была уволена Лариса Максимова. С 30 мая М. Порядин исполняет обязанности первого заместителя председателя правительства Коми, совмещая их с должностью руководителя администрации главы республики.

Прежде чем началась процедура голосования, М. Порядину пришлось выслушать в свой адрес и похвалу, и критику. Так, депутат Олег Михайлов возложил на кандидата ответственность за 4 миллиона рублей, которые ушли на содержание спецпредставителя главы Лейлы Яндиева, не отчитавшегося за свою работу. Михайлов высказал и другие претензии, в том числе за «страусиную позицию по ситуации на станции Шиес». «Это высокая должность, и мы должны быть уверены, что выбираем правильную кандидатуру», – заключил он.

В поддержку М. Порядина выступил депутат Леонид Вокуев. «Михаил Юрьевич давно созрел политически занять эту должность, а сейчас включится еще и в экономическую работу, что пойдет нашей республике только на пользу», – сказал депутат.

В итоге из 30 присутствующих «против» проголосовали трое, один – «воздержался».

Другой кадровый вопрос первоначально в повестке дня сессии не стоял. Его внесли непосредственно в ходе работы сессии по настоянию самого Александра Макаренко. Причем накануне, 19 июня, большинство депутатов было уверено, что Александр Петрович согласился остаться в должности до сентября, ведь, несмотря на активные консультации, кандидатура его преемника до сих пор не согласована.

Александр Макаренко написал заявление о сложении полномочий с поста первого заместителя председателя Госсовета Коми еще 22 февраля этого года. Ранее он покинул должность руководителя фракции «Единая Россия». С 20 июня он числится рядовым депутатом Госсовета региона. Вопрос, кто займет кресло первого вице-спикера, остается пока открытым.