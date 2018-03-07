Первый тренер Юлии Белоруковой считает ее универсальной гонщицей

На недавней Олимпиаде в Южной Корее 23-летняя лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова принесла в копилку российской команды две бронзовые медали.

13 февраля «снежная королева с косичкой» (так окрестили Юлию на Олимпиаде) завоевала первую «бронзу» в личной спринтерской гонке классическим стилем, уступив «серебряной» сопернице из Норвегии всего 0,4 секунды. Через четыре дня Белорукова снова поднялась на пьедестал почета. Она стала бронзовым призером в составе женской сборной в эстафетной гонке.

«Девочка в длинном пальто»

— Во время гонки мы так болели за Юлю, что вся наша пятиэтажка слышала: кричали в телевизор, подсказывали ей и молились! — вспоминает сосногорский тренер Ю. Белоруковой Александр Ветров. — Юля ведь нам сама говорила: «Болейте и кричите, я на ходу буду исправляться!»

Чета Ветровых со своей воспитанницей всегда на связи. Они были одними из первых, кто дозвонился до бронзового призера, чтобы поздравить.

— Мы с Юлей поговорили не только об успехах, но и о допущенных ею ошибках. В финальном забеге она почти до конца преследовала опытную норвежскую соперницу, но все-таки на последнем повороте пропустила норвежку вперед. Получился небольшой отрыв, и на финише Юля не смогла «дожать» соперницу, не хватило дистанции, — говорит Александр Иванович. — Зато потом в эстафете все российские лыжницы мощно отработали свои этапы и устояли в борьбе за медаль.

Супруги Ветровы — Александр Иванович и Галина Константиновна — первые наставники Белоруковой. Для Юлии они больше чем тренеры, почти вторые родители. Именно Ветровы впервые поставили Юлю на лыжи.

— Юлька к нам пришла, когда еще училась во втором классе, — рассказывает А. Ветров. — Тогда в секцию ее привел брат Василий, он старше на пять лет. Они живут рядом со спортивной школой, и однажды я заметил на лыжне девчонку в длинном пальто. На счет Юли чутье Галину Константиновну не подвело, она решила — с девочкой надо всерьез заниматься.

Что русскому хорошо, то и немцу — радость

Тяга к лыжам у Юли наследственная. Лыжами серьезно увлекалась ее бабушка по линии матери, которая была мастером спорта.

Шаг за шагом девочка нарабатывала спортивное мастерство. Проснулась в ней и та самая «спортивная злость», которая не раз помогала добиваться результата. Упорная работа сделала ее лидером сборной России по спринту.

Но кто бы знал, каким трудом, потом и слезами «снежная королева» завоевала свою корону!

Белорукова стала постоянной участницей и победительницей республиканских, российских и международных соревнований. В 17 лет она была зачислена в сборную «Центра спортивной подготовки сборных команд». Вскоре ей присвоили звание мастера спорта по лыжным гонкам. Самым ярким для сосногорской лыжницы стал прошлый сезон, где она в Кубке мира в командном спринте с Натальей Матвеевой завоевала «золото». Затем с той же Н. Матвеевой в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти порадовала болельщиков «серебром».

Эти достижения стали отправной точкой в подготовке к новым предстоящим испытаниям. По словам Белоруковой, особую уверенность в своих силах она ощутила после тренировок с немецким тренером российской сборной Маркусом Крамером, под руководством которого занимается почти два года.

— Не может быть! — пересекая финишную линию во время олимпийского спринта, воскликнула лыжница Юлия Белорукова и расплакалась от счастья. Слезы радости появились на глазах и у немца Крамера.

Вопреки всему

А ведь незадолго до зимних Игр, в конце декабря, во время тренировок перед «Тур Де Ски» Юля получила серьезную травму и полностью не успела восстановиться к Олимпиаде.

— «Бронза» Белоруковой — большая неожиданность, — так прокомментировала награду президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Вяльбе очень переживала за лыжников, когда стала набирать ход антироссийская допинговая история. Ведь наша лыжная сборная по сути была обескровлена.

— Вопреки всем обстоятельствам две бронзовые олимпийские медали — это своего рода вознаграждение за ту энергию и силы, которые я потратила за годы труда, — заявила Заслуженный мастер спорта Юлия Белорукова.

Юлина победа на Олимпиаде очень порадовала и ее друга Никиту. Длинноволосая красавица уже четыре года встречается с этим екатеринбургским лыжником. Никита Ступак — мастер спорта по лыжным гонкам и серебряный призер чемпионата страны в спринтерской эстафете. Кстати, новость о победе Юли застала Никиту в Архангельской области, где проходил Кубок финала России.

Ждет родная школа

Юлия Белорукова родилась и выросла в простой семье. Родители не могли покупать для нее дорогой спортивный инвентарь, экипировку. Жили скромно, порой случались и материальные проблемы. Но жизненные невзгоды только закалили Юлин характер.

Под руководством четы Ветровых воспитывалась целая плеяда спортсменов. Сегодня у известных тренеров занимаются почти полсотни воспитанников. Среди ярких звезд — три Юлии — Белорукова, Иванова и Черненко. Шесть воспитанников среднего возраста, которые занимаются у известных супругов, входят в сборную Коми.

Галина Ветрова занимается с младшими воспитанниками, а Александр Иванович – с ребятами постарше. Кроме того, он является тренером сборной Республики Коми, в составе которой девушки средней возрастной группы.

— Главное — выбрать правильную методику тренировок. Я убежден, что спортсмен должен расти годами, постепенно развивать технические и силовые показатели, волевые качества. Юлия — универсальная гонщица. Она может хорошо бежать и спринт, и большую дистанцию, — считает А. Ветров.

По словам первого тренера, его беспокоит жилищный вопрос Юли. Дело в том, что после смерти матери родительская квартира в Сосногорске поделена между ней и братом. А у брата своя семья, двое детей. Юлю еще до Олимпиады звали в другие регионы, предлагали заманчивые условия. Но Белорукова решила не менять спортивную прописку.

Пока же к встрече с именитой лыжницей готовятся не только Ветровы, но и родная школа № 5 города Сосногорска, где ее ждет встреча с учениками и педагогами.

Наталья КОЛОДИНОВА.